Anuncia Trump cierre de fronteras para viajes no esenciales con México y Canadá

NOGALES (GH).- Por el COVID-19, hoy en punto de la media noche será restringido el cruce entre Estados Unidos y México para viajes no esenciales y se mantendrá abierto al comercio.



En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump destacó que la medida sería tanto para la frontera con Canadá como con México, las cuales operarían bajo las mismas circunstancias.



Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado, detalló que el cierre no impactaría al comercio y empleo ya que la medida se aplica para “viajes no esenciales“, según dijo haber acordado en reuniones con el Gobierno mexicano.



LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/km5CdvLvGG — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

Poco flujo



Hasta esta mañana se documentaba poco flujo vehicular en las garitas de cruce fronterizo con tiempo estimado de cruce de 15 minutos.

Esta semana Estados Unidos y Canadá negociaron la manera de cancelar los viajes de turismo y familiares, pero manteniendo el comercio intacto.

Canadá envía a Estados Unidos el 75% de sus exportaciones, mientras el 18% de las exportaciones estadounidenses van a Canadá. Gran parte del suministro alimenticio canadiense viene de o pasa por Estados Unidos.

Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la frontera Norte entre México y Estados Unidos no se cerrará por el coronavirus, sino se restringirá a las personas que viajen por vía terrestre por recreación y turismo, pero se respetará el paso para todas las actividades de comercio y la laborales.

“Sí va afectar a quienes vayan con un propósito de recreación o de paseo, se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación”, contestó a una pregunta de Grupo Healy para precisar si la frontera se cerraría parcialmente y si quienes busquen ingresar a Estados Unidos tendrían que comprobar si van por trabajo o actividad comercial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que "esta iniciativa conjunta comenzará a las 00:01 horas del sábado 21 de marzo en toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México por un período de 30 días, sujeto a extensión previa revisión".