Andrés Caleca menciona la importancia de que todos participen en el cambio de Venezuela, independientemente de sus ideologías Chavistas

VENEZUELA .- Andrés Caleca mencionó que "los no menos de cinco millones de chavistas" deberán hacer a un lado sus opiniónes políticas más arraigadas, pues los que se sienten "traicionados por la gestión" del actual presidente Nicolas Maduro, van a tener que formar parte de la reconstrucción y "redemocratización" de Venezuela.

Así lo dejó explícito con palabras directas el también expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de hacer incapié en que se debe de crear una "gran coalición nacional para el cambio", conformado por ciudadanos de la nación, independientemente de la inclinación política que estos tengan, pues rechazada o no la gestión de Nicolas Maduro, todos deberían de contribuír.

Las palabras del político fueron:

De yo ganar la primaria el próximo domingo, lo he dicho y lo ratifico a pocas horas de su realización, lo primero que haré será buscar al resto de la oposición venezolana que no participó en la primaria y al resto del país (...) que no nos apoya todavía a nosotros como alternativa frente a la elección de 2024".