Amelia Anisovych: Niña viral por cantar "Libre soy" en búnker de Kiev ahora participa en concierto benéfico cantando el himno de Ucrania

VARSOVIA, Polonia.- Amelia Anisovych, la niña ucraniana de siete años que se volvió viral al interpretar la canción “Libre soy”, desde un refugio en Ucrania, finalmente consiguió salir del país y volvió a cantar, pero ahora desde Polonia.

Desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, 10 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares. Algunos se han mudado a otras partes de Ucrania. Otros han huido del país.

Amelia, su hermano y su abuela se vieron obligados a esconderse en un refugio antibombas en Kiev.

Se viraliza niña al cantar "Libre soy" de Frozen en búnker y ahora interpreta el himno nacional de Ucrania

Ahí esperaban la oportunidad de poder escapar. Y fue ahí donde la pequeña cantó Libre Soy (Let it go, en inglés), la canción de la película Frozen, de Disney, que obtuvo el Oscar a mejor canción original en 2014 y ha sido traducida a 42 idiomas, incluyendo ucraniano.

Desde entonces, no se habían tenido más noticias de Amelia. Hasta el pasado 16 de marzo, cuando se informó que tanto ella como su hermano, de 15 años, y su abuela, lograron salir del país y estaban a salvo en Polonia. Sus padres, en cambio, permanecen en la capital, según contó ella misma en una entrevista con la BBC, donde dijo que le gustaría regresar a Ucrania, a su hogar, para estar con sus padres.

Amelia se lleva ovación al cantar himno de Ucrania

Este domingo, Amelia tuvo la oportunidad de volver a cantar, esta vez ante miles de personas. Se le invitó a participar en un concierto benéfico, donde interpretó el himno de Ucrania. La respuesta fue una gran ovación de los presentes, que clamaron, al mismo tiempo por el fin de la guerra en el país vecino, según reportó la cadena de noticias CNN.

El concierto se realizó en el Atlas Arena en Lodz, como parte del evento Juntos con Ucrania, que recaudó fondos para apoyar la Acción Humanitaria Polaca (PAH), una organización que se dedica a ayudar a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania.

En la entrevista con BBC, Amelia se dijo agradecida por las muestras de cariño que ha recibido. También confesó que su sueño siempre ha sido cantar.

“Practico, canto todos los días por la mañana, la tarde y la noche. Ensayo y por eso salió tan bien”, dijo, muy segura. “Siempre ha sido mi sueño cantar”.