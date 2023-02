Alzheimer: Joven chino de 19 años podría ser el paciente más joven con la enfermedad

CHINA.- Según un reciente estudio que fue publicado en la revista Journal of Alzheimer’s Disease, un joven de 19 años originario de China, que tiene problemas de memoria desde los 17 años, ha sido diagnosticado con demencia.

Luego de realizarle distintas pruebas, investigadores de la Universidad Médica de la Capital llegaron a la conclusión de que el joven padecía “probable” Alzheimer.

En caso de que el diagnóstico sea confirmado, se trataría de la persona más joven en tener esta enfermedad, algo que resulta inusual y sorprendente debido a que el principal riesgo de este mal es el envejecimiento, señala el diario El País.

¿Qué se encontró en los análisis del joven?

Si bien hasta el momento no se conocen las causas exactas que provocan el Alzheimer, una de las características clásicas de la enfermedad es la acumulación de la proteína beta-amiloide y tau en el cerebro.

Estudios han mostrado que en las personas con Alzheimer, la proteína beta-amiloide se encuentra en grandes cantidades fuera de las células cerebrales (neuronas), y los “ovillos” de tau se hallan dentro de los axones.

Respecto al joven chino, sus resultados no muestran estas características, pero sí encontraron niveles anormales de la proteína p-tau181 en el líquido cefalorraquídeo, situación que ocurre antes de que los ovillos de tau se formen en el cerebro.

China: Joven de 19 años es diagnosticado con “probable” Alzheimer. Foto: Pixabay

Aunque en la mayoría de casos de Alzheimer en personas menores de 30 años se debe a una cuestión genética, los médicos descartaron esta condición en el joven chino, pues su secuencia genómica no arrojó ninguna mutación conocida de la enfermedad, además de que nadie en su familia tiene antecedentes de Alzheimer o demencia.

Debido a que tampoco tenía otras enfermedades, infecciones o traumatismos craneales que explicaran su caso, los investigadores aseguran que la forma de Alzheimer que padece es extremadamente rara.

¿Cómo comenzó el deterioro de su memoria?

Fue a los 17 años cuando el joven comenzó a tener problemas para concentrarse en la escuela, y un año más tarde presentó perdida de memoria a corto plazo, no podía recordar si había hecho sus deberes o había comido. Tal situación lo llevó a dejar la escuela mientras cursaba el último año.

Al someterse a unas pruebas cognitivas se diagnosticó que probablemente podía padecer la enfermedad, pues los resultaron indicaron que su memoria estaba gravemente dañada, y los escáneres mostraron que su hipocampo (parte del cerebro que se relaciona con la memoria) estaba reducido, un signo temprano típico de la demencia.

Debido a que realizarle una biopsia para descifrar los mecanismos biológicos de su demencia es arriesgado, hasta el momento su situación es un misterio médico, aunque de acuerdo con el artículo publicado principalmente en The Conversation, no sorprendería que este no sea el único caso, pues los diagnósticos de Alzheimer en pacientes jóvenes están en aumento.