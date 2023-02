Algunos soldados ucranianos congelan su esperma en medio de la guerra con Rusia: "No da miedo morir, pero sí da miedo no dejar a nadie atrás", dice soldado

KYIV, Ucrania.- Mientras Vitalii Khroniuk yacía tumbado en el suelo para resguardarse del fuego de la artillería rusa, el soldado ucraniano sólo lamentaba una cosa: no haber tenido nunca un hijo.

Consciente de que podía morir en cualquier momento, el soldado de 29 años decidió probar la criopreservación, el proceso de congelar esperma u óvulos al que recurren algunos soldados ucranianos ante la posibilidad de no volver nunca a casa.

No da miedo morir, pero sí da miedo no dejar a nadie atrás", dijo Khroniuk, quien se había unido rápidamente al frente de guerra, sin pensar en su futuro, cuando Rusia invadió Ucrania hace casi un año.

En enero, durante unas vacaciones en su país, acudió con su pareja a una clínica privada de Kiev, IVMED, que no cobra a los soldados los 55 dólares que cuesta la crioconservación. Desde la invasión, unos 100 soldados han congelado esperma en la clínica, según su médico jefe, Halyna Strelko. Los servicios de concepción asistida para conseguir un embarazo cuestan actualmente entre 800 y 3 mil 500 dólares.

No sabemos cómo más ayudar. Sólo podemos concebir niños o ayudar a concebirlos. No tenemos armas, no podemos luchar, pero lo que hacemos también es importante", afirma Strelko, cuya clínica tuvo que cerrar durante los primeros meses de la guerra, ya que Kiev estaba siendo atacada, pero volvió a abrir tras la retirada del ejército ruso de la zona.