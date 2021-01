Algunos británicos no pueden ir a España por Covid o Brexit

MADRID.-Ya sea por el COVID-19 o por el Brexit, algunos británicos con residencia en España que intentaron viajar a sus casas en el país ibérico se vieron impedidos de abordar vuelos durante este fin de semana. Las aerolíneas estaban rechazando sus documentos, que antes del Brexit eran prueba válida de su estatus como residentes en España, Italia y Alemania, aunque las autoridades españolas afirmaron que el problema había quedado resuelto a mediadía del domingo.

El calvario sucede en momentos en que se intensifican las restricciones de viajes debido a una variante del coronavirus que es vista como la responsable de una ola más rápida de contagios en Reino Unido y enfatiza las complejidades burocráticas resultantes de la salida de Gran Bretaña del bloque de 27 miembros de la Unión Europa.

Tanto las autoridades españolas como las británicas afirmaron el domingo que el certificado de color verde de ciudadanos de la UE, con un número de identificación emitido por España para los nacionales extranjeros, sigue siendo válido para los ciudadanos británicos que viven en España bajo las cláusulas bilaterales que siguieron al retiro de Reino Unido del bloque el 31 de diciembre.

Sin embargo, los viajeros dicen que British Airways e Iberia —que son parte del grupo IAG—, les han negado abordar los últimos dos días. Iberia dijo en un comunicado el domingo por la noche que una comunicación de la policía de fronteras de España el 1 de enero había creado “cierta confusión” y que luego se aclaró. British Airways no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios hechas por The Associated Press.

Aproximadamente 300.000 ciudadanos británicos están registrados como residentes permanentes de España, pero antes del Brexit más de esa cifra vivían de tiempo completo en el país sin estar registrados oficialmente.

Patricia Moody, una jubilada de 69 años que durante más de cuatro años ha llamado su hogar al pueblo español de Zurgena, estaba entre un grupo de al menos nueve personas que no pudieron abordar el sábado el vuelo de BA/Iberia con destino a Madrid desde el aeropuerto Heathrow de Londres.

Moody dijo que ella y su esposo —que ella dijo que necesitaba ver a su médico en España— debieron gastar 1.900 libras (2.600 dólares) en hacerse pruebas para el coronavirus, viajar al aeropuerto y reservar nuevos boletos después de que les negaran abordar el avión. Su segundo intento también resultó inútil.

“A lo largo de todos los meses de la negociación del Brexit, siempre nos aseguraron que nada cambiaría para nosotros”, afirmó. Haciendo referencia a las aerolíneas y las autoridades de ambos países, agregó: “Es horrible y sufrimos por su incompetencia”.

Después de que se descubriera la variante de coronavirus en Reino Unido, España —como muchos otros países europeos— ha prohibido todos los viajes procedentes de las islas británicas, a excepción de españoles y ciudadanos británicos con derechos de residencia.

Los viajeros británicos que se dirigían a Pisa, en Italia, y Berlín también reportaron obstáculos similares para abordar aviones operados por Ryanair y Lufthansa a pesar de llevar documentos que ya han sido aceptados por los gobiernos italiano y alemán, respectivamente.

Matt Bristow, portavoz de la asociación de residentes británicos en Alemania en ese país, dijo: “Este parece ser un caso en el que el personal del aeropuerto de Reino Unido no sabe qué documentos aceptar o aplica las reglas de manera más estricta que la policía fronteriza alemana”.

España ha estado desarrollando un nuevo sistema para registrar a los residentes extranjeros llamado TIE, pero tiene trabajo acumulado debido al elevado número de solicitudes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo a la AP que, bajo las circunstancias, ambas pruebas de solicitud para el TIE y el “certificado verde” para ciudadanos de la UE son válidas para que residentes británicos viajen bajo las nuevas restricciones de salud vigentes hasta el 19 de enero.

“Esto no debería estar sucediendo”, dijo la embajada de Reino Unido en España en una publicación de Facebook. “Las autoridades españolas volvieron a confirmar hoy que el documento de residencia verde será aceptado para viajar de vuelta a España, como está establecido en nuestra notificación de viaje”.

Sin embargo, Sam Dakin, de 32 años de edad y maestro de inglés en Barcelona durante los últimos cuatro años, dijo que su pareja, quien lleva ocho años viviendo en la ciudad española, dijo que necesitaban más garantías antes de volver a reservar vuelos.

A la pareja le negaron volar la mañana del sábado a pesar de llevar su certificado y les negaron abordar otro vuelo la tarde del sábado que, inicialmente, British Airways había dicho que podían tomar.

“Sólo porque la notificación del gobierno dijo que podíamos viajar no significa que eso suceda cuando nos presentemos en el mostrador”, dijo Dakin. “Simplemente no sabemos en dónde nos darán respuestas”.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo que había habido un problema aislado de comunicación con algunas aerolíneas que afectó a un número muy pequeño de viajeros y que el tráfico aéreo entre Reino Unido y España avanzaba “con normalidad” la tarde del domingo.