Alemán de 42 años que ganó 9.9 millones de euros en la lotería admite que todavía vive con sus padres

ALEMANIA.- Un millonario ganador de la lotería que se compró un Ferrari y un Rolex ha admitido que todavía vive con su madre.

Kursat Yildirim, de 42 años, llegó a los titulares cuando recogió un premio de 9.9 millones de euros (191millones 402 mil 640 pesos mexicanos) en septiembre pasado en Dortmund, Alemania.

Yildirim, también conocido como “Chico”, dejó a su novia y renunció a su trabajo como operador de grúa antes de emprender un viaje de gastos masivos y gastar 1.5 millones de euros en un mes, informa Mirror.

Ahora ha admitido que todavía vive con sus padres, argumentando que era demasiado caro comprar una casa en Alemania.

Soy feliz viviendo con mis padres. De todos modos, están aquí sólo la mitad del año, ya que pasan la otra mitad viviendo en Turquía. Pero la conclusión es que con el precio de las casas en Dortmund simplemente no vale la pena comprarlas".

Le gusta vivir con sus padres

Agregó que no le gustaba vivir solo y que la oferta de sus padres era demasiado buena para dejarla pasar: "Me dijeron, tus dos hermanos se han ido, tenemos una gran sala de estar, con tres dormitorios y estaríamos muy felices si vivieras con nosotros. Para ser honesto, también me encanta, llego a casa por la noche y mi madre está allí".

En la entrevista, también admitió que el día que ganó su premio mayor de la lotería, había estado tomando cocaína regularmente, bebiendo y visitando burdeles y casinos.

Contó cómo recibió una llamada de un amigo en Turquía que le contó sobre su victoria después de que el amigo verificó los números de lotería para él.

Derrochando en lujos, pero no en casa

El exconvicto y ahora exdrogadicto gastó sus ganancias en un Ferrari 8 Pista V448, un Porsche Turbo S Cabriolet, un ático en Estambul y fue de compras a tiendas de lujo como Rolex, Prada, Gucci y Versace.

Según los informes, también compró una plantación de 20 hectáreas que contiene 6 mil almendros en su Turquía natal, e incluso fue visto mirando un yate para agregar a sus vehículos de alta gama.

En su última aventura, según los informes, inició una campaña de donaciones llamada “Chico, I Wish”, donde uno de sus fanáticos le pidió que financiara su cirugía de alargamiento del pene.

