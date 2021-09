Afganistán: el Talibán asegura que tomó control del valle rebelde de Panjshir

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo este lunes que el grupo islamista ha tomado el control de la provincia de Panjshir, el único territorio en Afganistán que escapaba a su dominio.

El valle de Panjshir "fue despejado hoy [6 de septiembre] por completo", aseguró en una conferencia de prensa en Kabul, la capital.

También dijo que los combatientes de la zona - el Frente de Resistencia Nacional (FRN), un grupo multiétnico fomado por milicias y exmiembros de las fuerzas de seguridad afganasliderados por el guerrillero Ahmad Massoud - se negaron a negociar su rendición.

El Talibán envió fuerzas militares para deshacerse del reducto final del "terrorismo" en el país, agregó Mujahid, asegurando que no hubo víctimas civiles.

También dijo que los líderes de la resistencia de Panjshir se encuentran "desaparecidos en estos momentos" y que incautaron las armas de los combatientes.

Días antes, los islamistas habían publicado fotografías y videos en las redes sociales de lugares clave del valle de los que aparentemente tomaron control.

Durante la conferencia de prensa de los talibanes, Ali Nazary, jefe de relaciones exteriores del NRF, dijo en Twitter que su líder Ahmad Massoud está a salvo. El propio Massoud publicó un tuit confirmando esa información.

Hasta ahora, la resistencia de Panjshir ha rechazado todas las afirmaciones de que el valle haya caído en manos de los talibanes.

"La afirmación de que los talibanes hayan ocupado Panjshir es falsa", dijo el grupo en un tuit.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.