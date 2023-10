Acusan a la policía de la moral de Irán de dejar en coma a una adolescente tras golpearla por no usar hiyab

Activistas acusaron a la policía de la moral de Irán de golpear a una niña por no usar hiyab y publicaron una fotografía que supuestamente la muestra en coma.

Armita Geravand, de 16 años, se desplomó después de abordar un tren del metro de Teherán en la estación Shohada el pasado domingo 1 de octubre.

Las autoridades dijeron que la menor se había desmayado y publicaron imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve que la están sacando inconsciente del tren.

Pero el grupo de derechos humanos Hengaw alegó que la menor fue sometida a "una grave agresión física" por parte de agentes de la policía de la moral, que se encarga de hacer cumplir con el código de vestimenta que rige en el país.

Los activistas dijeron Armita estaba siendo tratada en el hospital Fajr de Teherán bajo estrictas medidas de seguridad y que los teléfonos de todos los miembros de su familia habían sido confiscados.

El lunes, las autoridades detuvieron brevemente a una periodista del periódico Sharq que fue al hospital para informar sobre el caso.

A photograph of #ArmitaGarawand in the special care department of the hospital reveals that her state of consciousness remains unchanged. The area of Fajr Hospital, especially the special care department, is under tight security control.#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/MeVQcPhZmV