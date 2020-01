Acusan a hotel DoubleTree by Hilton de organizar la fiesta más grande de swingers frente a familia

CALIFORNIA.-Un padre de California se indignó al descubrir que un hotel en el que reservó para la víspera de Año Nuevo estaba organizando lo que se cree que es la fiesta de swingers más grande del estado, donde mil invitados se reunieron para la 'celebración sexual', y se le negó un reembolso cuando se quejó.

El padre, que no quería dar su nombre, reservó una habitación en el hotel DoubleTree by Hilton de Sacramento, entusiasmado por pasar su Nochevieja allí cuando estaba en la ciudad para un evento familiar con sus cuatro hijos.

Pero no tenía idea de que el hotel estaba organizando un evento de un club llamado Allures. El club adornaba el gran salón de baile con una pista, mesas de comedor y cabañas de juegos con iluminación ambiental y sofás para sus invitados.

La gente está gastando un buen dinero para quedarse en el Hilton debe estar al tanto de lo que está sucediendo debajo de sus narices, especialmente si tienen familias", dijo el padre indignado a la cadena KTXL.

Los invitados a la fiesta sexual supuestamente se alojaban en un área separada, lejos de otros invitados, pero el padre anónimo indignado le dijo a FOX 40 de Sacramento que todavía cree que la gerencia del hotel debería haberle advertido lo que sucedería bajo el mismo techo.

"Estoy en el punto en que ni siquiera quiero traer a mi familia a ese ambiente", dijo a la estación. "Creo que es totalmente incorrecto que el Hilton esté poniendo algo como esto".

Declaró que trató de negociar un reembolso con el hotel, pero salió insatisfecho.

"¡Pagar dinero y no obtener un reembolso me molesta!", dijo el padre. "Fueron groseros. Me enviaron una encuesta por teléfono y dije: 'Pobre, pobre, pobre, pobre. No me ayudaste'. No me ayudaron. [El hotel] no me devolverá mi dinero".

Según KTXL-TV, los representantes locales del hotel se negaron a hacer un comentario y no han tenido noticias de las oficinas corporativas del Hilton. Allures, el anfitrión de la fiesta de swingers, tampoco ha respondido a su solicitud de comentarios.