Acusan a ex jefe de FBI de violar políticas tras filtrar documentos

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia de EU señaló que el ex director del FBI, James Comey, habría violado las políticas del Buró Federal kuego de filtrar documentos que contenían conversaciones con el presidente Donald Trump.

Comey, quien fue despedido por Trump en 2017 luego de supuestamente resistir a las súplicas del Presidente de EU para que abandonara la investigación en contra del ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, redactó los textos después de reunirse con el mandatario estadounidense durante sus primeros días en la Casa Blanca.

De acuerdo con los documentos, se detalla que Trump pidó a Comey que cerrara la investigación sobre Fynn, quien admitió haber mentido al FBI sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia.

La admisión condujo a una de las primeras acusaciones de la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre los contactos entre Rusia y la campaña electoral de Trump en 2016.

El ex jefe del FBI fue reprendido por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia luego de que le pidiera a un conocido, quien labora en la Universidad de Columbia, que compartiera el contenido del documento en The New York Times.

En un informe, el organismo señaló que Comey había dado un “ejemplo peligroso” para los empleados del FBI en un intento de “lograr un resultado deseado personalmente”.

La autoridad responsable de investigas posibles abusos en entidades dependientes del Departamento de Justicia señaló que las notas no contenían ninguna información clasificada.

No necesito una disculpa pública de aquellos que me han difamado, pero un pequeño mensaje, con “perdón por haber mentido sobre ti”, sería bueno”, señaló Comey,

Con información de Milenio