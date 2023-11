Activistas atacan a martillazos “La Venus del Espejo” de Velázquez en la National Gallery de Londres

Getty Images Es el segundo ataque que sufre "La Venus del Espejo" de Velázquez.

Dos activistas de la organización ecologista Just Stop Oil atacaron con martillos el icónico cuadro “La Venus del Espejo”, de Diego Velázquez.

Los atacantes rompieron el cristal protector que cubría el lienzo del pintor español en la National Gallery de Londres.

Como indicó la galería en un tuit, los sujetos utilizaron “lo que parecían ser martillos de emergencia”.

“La pintura fue retirada para que pueda ser examinada por los conservadores”, señaló la National Gallery.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que los dos activistas habían sido arrestados bajo sospecha de causar daños criminales.

Just Stop Oil nombró a la pareja como Hanan, de 22 años, y Harrison, de 20, y confirmó que en el ataque se utilizaron martillos de emergencia para romper el cristal.

Otro ataque

La Venus del Espejo, una obra que Velázquez completó entre 1647 y 1650, ya había sido vandalizada previamente por la sufragista Mary Richardson en 1914.

Richardson hizo siete cortes con un cuchillo en la pintura causando daños en el lienzo que después fueron reparados.

Después del reciente incidente, Just Stop Oil dijo: "Las mujeres no obtuvieron el voto votando, es hora de hechos, no de palabras. Es hora de Just Stop Oil (Solo para el petróleo)".

"La política nos está fallando. Les falló a las mujeres en 1914 y nos está fallando ahora. El nuevo petróleo y gas matará a millones. Si amamos el arte, si amamos la vida, si amamos a nuestras familias, debemos simplemente parar el petróleo".

No es la primera vez que los activistas de Just Stop Oil atacan una obra de la National Gallery.

En octubre de 2022, dos activistas arrojaron sopa de tomate a "Los Girasoles" de Van Gogh, una obra de 1888.

"¿Qué vale más: el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia?", gritó uno de los activistas después del ataque.

La pintura, cuyo valor estimado es de unos US$89 millones, no sufrió daños debido a su cristal protector.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el ataque en la National Gallery este lunes, la policía dijo que al menos 100 manifestantes de Just Stop Oil fueron arrestados después de una marcha en Whitehall, el área del centro de Londres que es sede del gobierno británico.

Esta es la última de una serie de protestas llevadas a cabo en los últimos días por la organización ecologista en Londres para exigir que el gobierno ponga fin a su dependencia de gas y petróleo.

La organización realiza acciones en museos, galerías y eventos deportivos en todo Reino Unido como parte de su campaña para denunciar el cambio climático.

También como parte de su estrategia, realiza bloqueos de las calles principales de Londres durante las horas más concurridas en la ciudad.

