Activista se apuñala en plena audiencia

BIELORRUSIA.- Un activista se apuñaló el martes durante una audiencia judicial en Minsk.

Según la organización de Derechos Humanos, Viasna 96, Steffan Latypov, quien enfrenta acusaciones de organizar protestas y resistirse al arresto, se apuñaló en el cuello durante la audiencia debido a presuntas amenazas de las autoridades contra su familia si no se declaraba culpable.

El hombre de 41 años enfrenta un cargo adicional por fraude que también niega.

"Padre, después de reunirse con usted, Gubopik (Dirección Principal para la Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción del Ministerio del Interior de Bielorrusia) vino a mí y me advirtió que si no admitía mi culpabilidad, me meterían en una celda”, declaró.

Después de ser tratado en el hospital, Latypov fue trasladado más tarde a un centro de detención en Minsk.

Piden fin al estado de terror en Bielorrusia

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, tuiteó el martes sobre el caso de Latypov y pidió el fin del "estado de terror" del país.

"Fue amenazado con la persecución de su familia si no se admitía culpable. Este es el resultado del terror estatal, la represión, la tortura en Bielorrusia. ¡Debemos detenerlo de inmediato!”, reportó CNN.

Elecciones fraudulentas, sanciona la Unión Europea

La propia Tikhanovskaya huyó de Bielorrusia en agosto del año pasado tras las disputadas elecciones presidenciales del país.

Alexander Lukashenko, el líder del país durante mucho tiempo que ha sido descrito como el "último dictador" de Europa, afirmó haber ganado más del 80% de los votos.

La elección provocó una nueva ola de protestas masivas en Bielorrusia, con miles de personas arrestadas.

La Unión Europea declaró la votación fraudulenta e impusieron sanciones a los funcionarios bielorrusos por el fraude y la brutal represión que siguió.

Detención de Latypov, líder amenazado

Latypov fue detenido el 15 de septiembre de 2020 después de que pidió una identificación a la policía que supervisaba la pintura de un mural político en un patio de Minsk.

Latypov se sometió a una cirugía el martes después de cortarse y no sufrió daños en órganos vitales.

El activista es solo uno de los muchos luchadores sociales, periodistas y manifestantes que enfrentan cargos en Bielorrusia.