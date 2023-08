Acoso en LinkedIn: Más del 90% de las usuarias han recibido mensajes inapropiados

ESTADOS UNIDOS.-¿Está convirtiéndose LinkedIn en un espacio propenso al acoso de naturaleza sexual? De acuerdo con un reciente reporte, el 90% de las mujeres que utilizan la plataforma han afirmado haber recibido mensajes inapropiados, insinuaciones no solicitadas e invitaciones a salir a través de los mensajes directos del sitio.

A pesar de ser una red social enfocada en el ámbito laboral, parece que cada vez más mujeres están denunciando que la plataforma se está asemejando a aplicaciones de citas como Tinder.

El estudio, difundido en el portal Passport-photo.online, reveló que desde hace tiempo han empezado a surgir comparaciones incómodas entre la aplicación para encontrar pareja y la plataforma utilizada por millones de personas para buscar empleo y por empresas para reclutar talento.

DATOS

Para la elaboración del informe, investigadores entrevistaron a mil mujeres, quienes reportaron que la mayoría de los mensajes inapropiados que llegan a sus bandejas de entrada en la plataforma son propuestas de encuentros románticos o sexuales. Además, casi el 74% de ellas ha disminuido su actividad debido al comportamiento inapropiado de otros usuarios.

En simultáneo, el 43% de las mujeres usuarias de LinkedIn señaló que suele responder a estos mensajes y comunicar al remitente que su conducta es inadecuada y ha cruzado límites. Asimismo, el mismo porcentaje confesó haber denunciado en repetidas ocasiones perfiles de hombres que les han enviado propuestas ajenas a asuntos laborales.

Un grupo considerable de mujeres, representando el 23% de las encuestadas, agregó que simplemente ignoran y eliminan estos mensajes directos al recibirlos.

Según el reporte, los mensajes que proponen citas románticas y encuentros sexuales constituyen el 31% de los mensajes inadecuados y no deseados que las mujeres reciben en LinkedIn. Las solicitudes de información personal o íntima representan el 30%, mientras que los elogios, piropos y cumplidos no deseados abarcan el 15%. Finalmente, el contenido explícito no solicitado, incluyendo fotos y videos obscenos, conforma el 12%.

Ante la recepción de mensajes de esta naturaleza, fuera de lugar y no deseados, las usuarias han indicado sentirse molestas, preocupadas, incómodas y acosadas.