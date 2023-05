A pesar del fin del Título 42, se espera que las restricciones a los solicitantes de asilo continúen bajo la administración de Biden

ARCHIVO - Migrantes colombianos que trataban de cruzar a Estados Unidos sin autorización legal esperan ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense el jueves 4 de mayo de 2023, cerca del cruce fronterizo en Hidalgo, Texas. (AP Foto/Veronica G. Cardenas, archivo)-FILE PHOTO | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved., AP