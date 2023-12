8 tendencias que definirán la moda en 2024

Getty Images El actor Timothee Chalamet en la alfombra roja del estreno del filme "Wonka" lucía una tendencia de 2024: los tejidos metálicos.

La época festiva seguramente te mantiene en tu hogar, junto a tus seres queridos, vistiendo los típicos atuendos formales de fin de año.

Pero cuando acabe esta temporada será momento de salir nuevamente y con ello, vas a querer variar tu forma de vestir.

Además, los diseñadores y marcas de ropa pondrán en el mercado sus nuevas propuestas, con lo que es casi seguro que invertirás dinero en los looks más atractivos.

Por eso, antes de que esto ocurra, echamos un vistazo a las pasarelas más importantes de este 2023, así como a las alfrombras rojas y las publicaciones de moda para contarte las tendencias que dominarán el próximo año.

En esta nota te presentamos una lista de las ocho propuestas que vas a querer tener en tu armario.

1. Lunares

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Saint Laurent, Balmain, Carolina Herrera y Undercover.

Contamos cada lunar en cada desfile de moda de este año y podemos decirte que el total ascendió a 12.487.396. En otras palabras, las pasarelas estaban repletas de ellos.

Un patrón que suele ser popular en verano, en realidad este tipo de estampados es una tendencia atemporal y versátil que probablemente verás mucho durante el próximo año.

"Se puede confiar en los lunares por su elegancia e impacto", comentó el diario The Telegraph.

"Esta vez, los hacemos nuestros. Son grandes y atrevidos, imperceptiblemente pequeños, impactantes, silenciosos... Este es un estampado para todos: no tiene género, clase ni edad y es atemporal. Es hora de unir los puntos".

2. Rojo cereza

Getty Images De izquierda a derecha: Burberry, Puppets and Puppets, Gucci y Chanel.

Esta temporada las cerezas dotaron las pasarelas de un color distintivo, vibrante y seguro.

Algunas casas de moda propusieron diseños que eran rojo cereza de la cabeza a los pies, mientras que otras lo limitaron a una falda o chaqueta y lo combinaron con otros colores para formar un conjunto.

"La obsesión de la moda por el rojo brillante ha sido imposible de ignorar en las últimas temporadas, tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas", dijo Alex Kessler de la revista Vogue.

"Las colecciones primavera-verano 2024 trajeron un cambio notable hacia versiones más profundas y opulentas de este tono".

3. Tejidos metálicos

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Alexander McQueen, Rabanne, Coperni y Tom Ford.

Uno de nuestros temas favoritos del Met Gala en esta última década fue Man vs. Machine, que ocurrió en 2016, en el que los invitados se vistieron con colores plateados y futuristas con accesorios inspirados en robots.

Esta tendencia recuerda a esos conjuntos y dominó durante la semana de la moda de París.

Pero si optas por el oro, ten cuidado de no sobrecargarte.

"El oro metálico puede tener un aspecto de gladiador", señala StyleCaster. "Si quieres atenuarlo, combina el oro metálico con materiales alternativos como mezclilla (jeans) o cuero".

4. Prendas de punto

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Sacai, Loewe, Bottega Veneta y Erdem.

Según la página Who What Wear, las colecciones de primavera-verano reconocieron que "las prendas de punto son un elemento básico durante todo el año en los lugares fríos, pero eso no supone que deban ser menos fabulosas que el resto de las prendas que usas".

"Los cárdigans bordados de Erdem fueron algunas de las piezas más hermosas que vimos", agregaron.

Por otra parte, la revista W sugirió: "Los cárdigans y los tejidos fueron la tendencia de prendas de punto más destacada esta temporada".

5. Patrones de copos de nieve

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Stella McCartney, Elie Saab, Valentino y Zimmermann.

Admitimos que estos hermosos e intrincados diseños son un poco más sofisticados que los copos de nieve que hacíamos en la escuela con papel y unas tijeras.

"Los diseñadores se volvieron astutos esta temporada", señaló Drapers, "y las pasarelas de París estaban repletas de encajes de gran tamaño y diseños de bordado inglés para la temporada primavera-verano".

(No te preocupes, ya lo hemos buscado en Google: el bordado inglés se refiere a patrones de tela con pequeños agujeros redondos u ovalados que dan la apariencia de un copo de nieve).

Varios de los conjuntos expuestos durante las semanas de la moda tenían el diseño del copo de nieve al frente y al centro, mientras que otros los mostraban a través de una capa exterior transparente.

6. Corbatines y lazos

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Giambattista Valli, Kimhekim, Sixdo y Aknvas.

Si estás leyendo esto en una habitación rodeada de papel de regalo desechado, asegúrate de recoger los lazos y cintas antes de que lleguen a la basura.

Los lazos gigantes aparecieron en las colecciones de varios diseñadores importantes durante las distintas semanas de la moda, por lo que podríamos verlos adornar una variedad de vestidos el próximo año.

"Los lazos opulentos y de gran tamaño, vistos en espectáculos como los de Sixdo y Aknvas, agregaron un toque de fantasía a looks que de otro modo serían simples o sin adornos", según la revista InStyle.

Pero no todas las casas de moda optaron por diseños grandes y llamativos; otras eligieron corbatines mucho más pequeños para decorar, complementar o atar conjuntos.

"Este delicado accesorio crea una apariencia suave y romántica sin importar cómo se use, actuando como detalle para una gran cantidad de prendas diferentes", sugirió la página Nylon.

7. Pantalones cortos

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Chloe, Tom Ford, Versace y Gucci

Este verano probablemente veremos una explosión en la popularidad de los pantalones cortos en una variedad de colores, estilos y telas.

"Si las pasarelas recientes nos dijeron algo, es que los pantalones cortos que son realmente cortos serán la mejor opción para vestirse cuando llegue el verano de 2024", dijeron en la página de Net-A-Porter.

8. Materiales reciclados, usados o sostenibles

Getty Images De izquierda a derecha: diseños de Stella McCartney, Who Decides War, Eckhaus Latta y Andersson Bell.

Podría decirse que la tendencia de moda más importante que todos podríamos adoptar el próximo año es ser “verdes” (y por supuesto que no nos referimos al color).

La sostenibilidad ha sido durante mucho tiempo una preocupación en relación con la industria de la moda, altamente contaminante. Una gran cantidad de consumidores compra algo barato, lo usa varias veces y luego lo tira.

Se están tomando pequeñas medidas para abordar la huella de carbono de la industria, como la creciente popularidad de los sitios web que se especializan en "moda usada", pero muchos sienten que es necesario hacer más.

Por eso aplaudimos a los diseñadores que están poniendo la sostenibilidad en el centro de sus colecciones, ya sea cambiando sus prácticas de trabajo o incorporando materiales usados en sus diseños.

Los ejemplos destacados por Vogue incluyen el uso de Kelsun por parte de Stella McCartney, una fibra a base de algas que se dice tiene una huella de carbono significativamente menor que las fibras convencionales

A medida que aumenta la conciencia de los consumidores sobre su huella de carbono, quizás las prendas que muchos elegirán usar el próximo año serán las que ya tienen en su guardarropa.

Con información del reportero Steven McIntosh.

