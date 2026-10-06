FDA emite alerta sanitaria en EEUU para retirar 122 mil cajas de Gatorade distribuidas en 37 estados por presencia de colorantes no aclarados en la etiqueta

Una persona toma una botella de Gatorade sabor naranja de los anaqueles de un supermercado, en medio de la alerta de retiro lanzada en EEUU. | Imagen generada con IA

La medida precautoria abarca botellas de 28 onzas de sabores limón lima y naranja distribuidas en el mercado estadounidense tras detectarse aditivos no señalados en el empaque.

ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) clasificó de manera oficial el retiro masivo de más de 122,000 cajas de bebidas deportivas Gatorade en 37 estados del país norteamericano. La medida fue iniciada originalmente por la empresa fabricante PepsiCo el pasado 25 de septiembre, luego de identificar irregularidades en el etiquetado de varios de sus lotes de producción.

De acuerdo con información de la FDA y publicada por medios como The Independent, la alerta sanitaria responde a la presencia de colorantes artificiales que no fueron incluidos en la lista de ingredientes del envase. Las autoridades sanitarias advirtieron que el consumo de estos aditivos representa un riesgo potencial para personas con sensibilidad o alergias específicas.

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¿Cuáles son los productos y lotes afectados?

El retiro abarca botellas en presentación de 28 onzas de los sabores Lemon Lime (Limón Lima), Lemon Lime Zero (Limón Lima Cero), Orange (Naranja) y Orange Zero (Naranja Cero).

Las piezas sujetas a la advertencia cuentan con fechas de caducidad de lote programadas para abril de 2027, mayo de 2027 y junio de 2027. La distribución de estos lotes se concentró exclusivamente en los comercios de 37 entidades estadounidenses.

la alerta sanitaria responde a la presencia de colorantes artificiales que no fueron incluidos en la lista de ingredientes del envase. | Pexels

¿Qué sustancias provocaron la alerta y qué riesgos existen?

Las pruebas detectaron la presencia de los aditivos sintéticos Amarillo n.° 5 (Yellow No. 5) y Amarillo n.° 6 (Yellow No. 6), los cuales no figuran en las etiquetas de los empaques afectados.

La FDA precisó que el consumo inadvertido de estos colorantes por parte de personas sensibles puede desencadenar reacciones adversas:

Erupciones cutáneas leves e irritación en la piel.

e irritación en la piel. Episodios de asma alérgica, cuadro que suele presentarse con mayor frecuencia entre pacientes que padecen alergia a la aspirina.

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¿En qué estados se distribuyeron las bebidas?

El producto fue distribuido en Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tenesi, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

Las autoridades recomiendan a los consumidores en EEUU verificar el número de lote y la fecha de vencimiento de las botellas antes de ingerirlas, e interrumpir su consumo en caso de que coincidan con las especificaciones señaladas por la FDA.

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