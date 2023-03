10 musicales que podemos ver en Broadway

Aunque en Broadway hay musicales que seguramente sigan fijos durante décadas, lo cierto es que hay otros que están algo más de paso, por lo que, cada meses, además de muchas obras que van y vienen, está bien echar un vistazo, pues podernos llevarnos la agradable sorpresa de descubrir un nuevo evento musical.

Hoy te voy a hablar precisamente de esos que hay disponibles pero que no son los grandes espectaculares que todos conocemos (y que al final comentaré de pasada). Estos son 10 buenos musicales que se pueden ver en Broadway y que no son tan típicos pero aún así resultan geniales.



MJ (Michael Jackson) The Musical



En teoría no se considera uno de los clásicos, pues lleva “poco” tiempo en taquilla pero creo que este se va a quedar por muchísimo tiempo en Broadway. Se puede disfrutar en el Neil Simon Theatre. Ojo, no está permitida la entrada a menores de 4 años.

Y es que no es sólo un tributo al rey, motivo por el cual todo fan pasaría a verlo sino es que está muy bien hecho; no es de esos eventos que prometen mucho y luego te dejan un poco con las expectativas medio medio.

Aunque al tratarse de Michael Jackson podríamos pensar que el evento sería algo parecido a un concierto, lo cierto es que no. Durante dos horas y media descubriremos cómo era su vida, incluyendo, por supuesto, muchos de sus míticos hits.



& Juliet



Una versión muy chula (“hilarante” según los propios expertos en marketing de Broadway) de la aclamada novela de amor dramático Romeo y Julieta, de William Shakespeare disponible ya en el Stephen Sondheim Theatre.

Casi sacrilegio para los amantes de la literatura, & Juliet nos muestra cómo Julieta dice “No, no me suicido por amor. Vamos a ver qué pasa si voy a mi rollo”. Y eso es lo que vivimos durante los 150 siguientes minutos y me, convirtiendo esta inspiración en una comedia.



Sweeney Todd



¿Te gustó la película? A mí tampoco. Pero he tenido la oportunidad de ver el preestreno de esta pieza y, con sorpresa incluida para mí, lo recomiendo. Eso sí, no se pueden disfrutar las casi tres horas de música y escena hasta el 26 de marzo (sin fecha de cierre).

El musical está creado y dirigido por ganadores de premios de la música. Como imaginarás si conoces el título, cuenta con un aire lúgubre y un argumento bastante extraño. Una pena que no podamos ver al señor Deep como ocurre en la adaptación cinematográfica.



Aladdin



Si creías que sólo EL Rey León estaba disponible te equivocas. Sí, hay que tener dos caracolas como cocos para intentarlo con otro título de Disney, pero si alguno podía no ser criticado comparándolo con el grande, seguramente sólo podría ser Aladdin.

Lo verás a partir del 20 de marzo (el preestreno tuvo lugar el mismo día que el título anterior) en el New Amsterdam Theatre, dura dos horas y media y muestra de manera bastante fiel lo que vemos en la película infantil. La pieza es capaz de hacernos entrar en un ambiente exótico y sentirnos (aunque sea un poquito) parte de las aventuras del protagonista. Disfrutamos de las cinco canciones más demandadas de la BSO y de otras que se han compuesto expresamente para este espectáculo.



Camelot



El preestreno ha encantado, mucho más de lo esperado (quizás porque la temática no es especialmente a la musicalidad). Pero precisamente por eso, a pesar de no haberse estrenado todavía, se ha decidido no darle una fecha máxima, pues se presume que pueda ser uno no de los míticos pero que se vea en escena durante muchísimo tiempo, como ocurrió con la versión antigua y ya disuelta.

Se lleva a escena el reinvento de la obra original, esta vez narrada por Aaron Sorkin. Si te gusta la filosofía, la justicia, las aspiraciones, los desafíos personales y, en general, la democracia, no puedes perderte este musical que, desde luego, es muy diferente al resto.



New York, New York: A new musical



Sí, esto es hacer un poco de trampas porque, desde luego, este ha sido durante décadas todo un espectáculo. Pero como cambia por completo de personal (tanto en el escenario como detrás) y pega un lavado de cara monumental, lo voy a meter en uno de esos musicales de Broadway que tienes que ir a ver, incluso aunque vieses ya el antiguo.

Tiene dos horas y media de duración en las que en un contexto difícil como fue el fin de la Segunda Gerra Mundial, algunos artistas, más y menos afectados, tienen sueños bastante locos. Por supuesto, llevarlos a cabo en un momento así es difícil, pero también hay que volver a ponerse en pie y seguir nuestro camino por lo que, finalmente, se lanzan a la aventura de revivir algo tan innecesario para muchos como es la música y el baile.



“Moulin Rouge” The Musical



Es un musical muy bueno porque la película homónima lo es y lo que hacen sus artistas es plasmarla prácticamente tal cual. Todo un espectáculo cabaretesco de total despliegue que anima, divierte, rezuma sensualidad y belleza y aclama el amor y la sexualidad.

Son 155 minutos de show continuo que puedes ver en el AI Hirschfeld Theatre, a pesar de llevar ya unos añitos en cartelera.



Bonus: Musicales míticos en Broadway



Y puesto que es imposible hacer recomendaciones de Broadway sin recurrir a clásicos, no me olvido de estos tres: Chicago, The Phamtom of the Opera y, por supuesto, The Lion King, el fenómeno que resurgió el movimiento del musical y que ha estado considerado por mucho como el mejor evento del tipo en toda la historia.