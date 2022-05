10 de Mayo: Calvin Klein celebra a padre trans embarazado

Estados Unidos.- En el marco de la celebración del Día de las madres, la marca de ropa americana Calvin Klein ha lanzado la siguiente campaña en su cuenta de instagram.

"Today, in support of women and mothers all over the world, we’re spotlighting the realities of new families."

En la campaña, la marca expone fotografías de distintas maternidades y familias. Desde la maternidad de una madre soltera sudafricana con tatuajes, la maternidad dentro de familia interracial y la maternidad de una pareja de personas transgénero provenientes de Brasil, Roberto y Érika.

"We can reproduce biologically or from the heart... our place is to love and be loved."

"Nos podemos reproducir biológicamente o desde el corazón… nuestro papel es amar y ser amados".