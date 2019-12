Zapatos e hijos: Escándalos de Perro Ferriz Hijar con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, el nombre de Pedro Ferriz Hijar volvió a ser tendencia luego que revelarán supuestos detalles de su vida privada.

Según TV y Notas, hablaron con una fuente que les contó que una infidelidad presenciada por su esposa le costó el matrimonio y su trabajo en el noticiero estelar de Estrella TV.

Otros escándalos que ha protagonizado recientemente tiene relación directa con descalificaciones contra Andrés Manuel López Obrador y su familia.

Zapatos de AMLO

Pedro Ferriz Hijar publicó una fotografía de los zapatos de Andrés Manuel López Obrador y dijo sentir pena que alguien así represente al presidente de una nación.

El periodista recortó una imagen donde se veía el calzado del mandatario que correspondía al pasado 11 de abril a propósito de la visita a Palacio Nacional de alumnas, alumnos y maestras de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío de la Ciudad de México y de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Después y ante una ola de críticas que lo clasificaron de clasista, el presentador de Estrella TV escribió otro tuit:

“Voy a volver a aclarar esta foto para los tontitos.

nadie dijo que debían ser zapatitos Herms o Ferragamo. No es frivolidad, es una boleada a los zapatos, es un sastre. ¡Ahora me linchan a mi, por sus grandes acciones! Pedir dignidad (sic)”.

Y agregó:

“Cuando yo iba a la escuela el prefecto de disciplina me revisaba 2 cosas.

1. Las uñas

2. Los zapatos

No que sean NUEVOS

No que sean comprados con el dinero de.....

Solo que estén Limpios (sic)”.

Confrontaciones en la mañanera



El día 26 de marzo, el periodista y el mandatario tuvieron un encontronazo durante la conferencia matutina.

Ese día, Ferriz Hijar pidió a López Obrador “dejar de confrontarnos entre fifís y no fifís y trabajar juntos por México”, en alusión a la frase “prensa fifí” con la que el presidente suele referirse a los medios de comunicación “conservadores”.

El presidente respondió a los cuestionamientos, y le explicó al comunicador que lo de llamar “fifí” a ciertos medios no lo inventó él, sino que fue en el contexto de la revolución mexicana.



“Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero, los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero, cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro País, salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa que apoyaba esas posturas” le contó AMLO.



“¿Qué son, al final, los fifís? Son fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara”, remató el mandatario.

Cabe destacar que después de ver la controversia que se generó en la famosa red social Twitter, el periodista cambio su nombre de usuario de PEDRO FERRIZ FIFÍ a PEDRO FERRIZ H.



También contra sus hijos

Ferriz Hijar no solo ha despotricado contra el presidente de la República, también lo ha hecho en contra de los hijos del mandatario.

El 27 de abirl, Ferriz divulgó una foto en la que presuntamente se veía a uno de lo bástagos de López Obrador junto a un automóvil de lujo, pero más tarde todo fue desmentido, ya que la imagen correspondía a otra persona.

Ferriz no le quedó más que soportar las críticas por las acusaciones sin fundamentos que lanzó y a las cuales respondió con un "deben aceptar que da buen lejos"; argumento en referencia a que supuestamente, según su opinión, el hijo de AMLO tiene cierto parecido con el hombre de la imagen.