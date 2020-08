"Yo votaría en contra", pero el pueblo decide: AMLO sobre enjuiciar a ex presidentes

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El juzgar a los ex presidentes no corresponde sólo al Presidente, al Fiscal o al juez, pues es un asunto de Estado y debe decidirlo el pueblo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Querétaro.

“No hay ninguna contradicción, porque en la Constitución se establece la posibilidad de realizar las consultas de interés público. Si se cumple con los requisitos se puede llevar a cabo esa consulta que va a decidir sobre si se procede o no contra los ex presidentes, y es un método democrático, no es el Presidente, no es el Fiscal, no es un juez. Este es un asunto de Estado”, dijo.