“Yo no fui”: Gobernador de Coahuila se deslinda de BOA

COAHUILA.- “Yo no necesito de grupos para reclamar lo que le falta y le corresponde a Coahuila”, advirtió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Yo no estaba, como dicen en los ejidos de la Comarca Lagunera: Yo no fui”, comentó en tono de broma al refutar formar parte del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) para que renuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que “los gobernadores (aliados) no buscamos pleito con el Gobierno Federal”, pues su único propósito es compartir experiencias para ver como enfrentan y solucionan problemas en sus estados.

El coahuilense reiteró que es institucional, que respeta al mandatario del país, pero decidió que a partir de mañana miércoles ya no se conectará a las reuniones virtuales (de funcionarios del gabinete).

Señaló que dejará a alguien para que escuche lo que acuerden y le avisen si hay algún tema relevante a nivel nacional o que atañe a Coahuila.

Al refutar versiones de que forma parte del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) contra López Obrador, Riquelme Solís aclaró que el “Grupo de los 7 Gobernadores (G7G)” no es para golpear al mandatario de la Nación.

Es, apuntó, una Alianza Federalista para enfrentar problemas comunes de salud, seguridad y la pandemia del Coronavirus porque para los mandatarios (no tienen apoyo del centro) son demasiados gastos, pues solo utilizan recursos de sus estados y los alcaldes de sus municipios.

No estamos en un grupo para estar golpeando al Gobierno federal, ni tampoco en mi imaginario existe todavía el proceso electoral del 2021, aseveró.

El G7G o la Alianza de Gobernadores Noreste-Pacífico la integran Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León: Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

Así como José Rosas Aispuro de Durango, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco e Ignacio Peralta Sánchez de Colima.

A la pasada reunión del viernes en Tequila, Jalisco, asistió su colega de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y si se incorpora serán 8.



"Yo no fui"

Si alguien le hizo esos documentos, agregó, desde acá desde Coahuila nosotros le decimos: “yo no estaba”.

Como dicen en los ejidos acá de la Comarca Lagunera: “Yo no fui”, dijo y se rio como acostumbra cuando algo le parece gracioso.

Afirmó que la Federación no los ha apoyado con partidas extras, porque con la atención a los enfermos del Covid-19 se salieron del presupuesto.

La verdad en el caso de Coahuila ya no tenemos esperanzas en el apoyo que se pueda dar por parte de la Federación, estamos actuando con prudencia, con recursos propios, y además con apoyo de los municipios, subrayó.

El gobernador, acompañado del alcalde Manolo Jiménez Salinas, fue entrevistado luego de dar el banderazo a la estrategia “Echados Pa’Delante Saltillo”, a la que destinan 150 millones de pesos, tendiente a reactivar la economía local, que beneficiará a 50 mil familias.

Los apoyos son para comerciantes ambulantes, puesteros, y pequeños y micro empresarios que tienen dificultades por el impacto de la pandemia del Coronavirus.

Se les entregarán a través de los programas “Tarjeta Echados Pa’ Delante”, “Jalando Juntos”, “Aquí Hay Chamba” y “Créditos Pa’Delante”, “Créditos Mujer Pa’Delante”, “Becas Escolares” y “Becas de la Salud”.

Riquelme Solís destacó esta iniciativa de canalizar apoyos directos para mitigar el impacto de la contingencia en las unidades económicas y sectores sociales más vulnerables-

Comentó luego a periodistas que: “Decidí ayer también ya no conectarme a las reuniones.

Ellos quieren que los veamos por las mañaneras, voy a estar atento

“Alguien de mi equipo va a estar atento a lo que escuchen, únicamente para saber qué es lo que están definiendo en el país, y tratando de encajar esas decisiones en nuestra entidad y solucionando con la realidad de lo que tenemos.

De las reuniones de los mandatarios y destacó que a través de la Alianza Federalista buscan recuperar las pláticas y la discusión del Pacto Fiscal, y eso ayer lo comentaron.

“No estamos buscando tampoco una separación de las entidades con la Federación, tampoco estamos tratando de buscar pleito con el Gobierno federal.

Se trata de que entremos en razón todos, de que haya una atención justa y que haya un equilibrio dentro de la distribución de recursos.

No entendemos por qué en estos momentos no hay una justa distribución de apoyos para atender esta contingencia que tiene sumido al país en materia económica

“No entendemos por qué no hay una reacción clara dentro de las políticas públicas para enfrentar esta pandemia con todos los sectores productivos, económicos y sociales.



La microempresa

“Si estuvieran reactivando a la micoempresa con eso nos dábamos por bien servidos pero yo creo que no se alcanza a ver la magnitud con la realidad de las circunstancias de las entidades.

“No ven que muchos de ellos no tienen acceso a un crédito bancario, que no tienen opciones o accesos a créditos del seguro, ISSSTE, FOVISSTE…”.

Para el gobernante coahuilense urge rescatar la microempresa y sentar las bases sólidas tendientes a lograr la reactivación económica.

Aunque reconoció que la tarea será difícil después del colapso financiero que desmanteló parte de la industria y desapreció, por ende, miles y miles de empleos en este estado y millones en el resto de México.