"Yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios": Barbosa sobre gobernatura

PUEBLA.- El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, declaró que él ganó las elecciones del 2018; afirmó que "le robaron (la gobernatura), pero los castigó Dios", refiriéndose al periodo de la fallecida gobernadora Martha Érika Alonso.

Durante el primer informe de la alcaldesa de Huejotzingo, Puebla, el Miguel Barbosa retrocedió al año en que perdió las elecciones y explicó cómo Morena logró ganar en Puebla: "Nos tardamos para llegar al 2 de junio de 2019. La lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes, ganamos".

"El robo" al que se refiere Barbosa fue el triunfo electoral de Martha Érika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo junto a su esposo Rafael Moreno Valle en diciembre de 2019.

"Y así fue como ganamos en muchas partes del Estado. Todos los que ganamos el primero de julio de 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios", finalizó el gobernador.

#ÚltimaHora ⚠️ "Yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios": dice @MBarbosaMX durante su discurso en el informe de la alcaldesa de Huejotzingo en #Puebla pic.twitter.com/po1V2q4EN1 — Periódico Central (@CentralPuebla) October 9, 2019

Varias declaraciones del gobernador de Puebla han levantado polémica, como fue el comentario que le hizo a una reportera, donde le explicaba que no te tocara la oreja: "Soy de los que me excito si me tocan la oreja".