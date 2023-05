Ya suman 5 los trabajadores desaparecidos en 48 horas de un call center en Zapopan; reclaman familiares para búsqueda

GUADALAJARA.- Desaparecen a cinco trabajadores de un call center, familiares reclaman búsqueda.

Las víctimas tienen edades de entre 23 y 37 años, y todos han desaparecido desde hace una semana sin que se conozca su paradero.

Ayer, amigos y familiares se manifestaron en las calles de la capital jalisciense exigiendo que se esclarezca su ubicación. Marcharon desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta la Casa Jalisco, donde dialogaron con funcionarios de la Fiscalía estatal.

Desaparecen jóvenes trabajadores de call center

De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía, el primero en desaparecer fue Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, conocido como "Charly". Fue visto por última vez el sábado 20 de mayo entre las calles Mariano Otero y Galileo Galilei, en Paseos del Sol. El lunes 22 de mayo desaparecieron el resto de los jóvenes.

Los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente, trabajaban juntos en el call center ubicado en la Colonia Jardines Vallarta. La última ubicación conocida de los hermanos fue en Privada López Cotilla y Madero, en San Juan de Ocotán, Zapopan. Posteriormente, se dio a conocer que también desaparecieron sus compañeros Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37 años, y Arturo Robles Corona, de 30 años.

Van cinco personas involucradas, ya tenemos una carpeta ante la Fiscalía, se está siguiendo una línea de investigación. Todas las personas son jóvenes de más o menos la misma edad, todos bilingües.

Entiendo que el call center era bilingüe, todos llegaron a trabajar el lunes y resulta que, de los que llegaron que conocemos, pues cinco no han regresado a casa", expuso Beatriz Robles, hermana de Arturo.

La Fiscalía cateó el “call center” el miércoles, pero no ha hecho pública información sobre el caso.

Los familiares de los jóvenes comentaron que no han encontrado el apoyo que esperaban por parte de las autoridades.

Brenda Salazar, hermana de Alfredo, explicó que en la Fiscalía les han negado información, a pesar de que se han presentado todos los días para pedir avances.

Me enteré de los cateos por las noticias; no está bien, porque incluso en ese momento mi cuñada estaba en la Fiscalía y a ella le dijeron que no sabían nada. De igual manera, no nos han recibido a todos juntos, no ha habido una audiencia en la que como grupo nos informen de lo que ocurre", reprochó.

#Jalisco. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", algunas de las consignas de familiares de la y los 5 jóvenes #desaparecidos quienes laboraban en un Call Center de #Zapopan sin licencia municipal. @Partiderode10 pic.twitter.com/LTYwBn69c7— Josefina Real (@realjosefina) May 27, 2023

Yessica Robles, hermana de Arturo, señaló que no se detendrán hasta encontrarlos.

"Esto no es algo que hacemos solo para atraer atención, estamos dispuestos a manifestarnos en la Ciudad de México si es necesario, porque no es justa la forma en que destruyen a las familias y da rabia que las autoridades no den respuestas", reprochó.

Durante la marcha de ayer, los participantes gritaron consignas como "No estamos todos, nos faltan cinco" y mencionaron el nombre de cada uno de los jóvenes en una especie de pase de lista.

Al llegar a la Casa Jalisco, exclamaron: "Al Gobernador (Enrique Alfaro) solo le importa el balón". Poco después de las 19:00 horas, personal del área de Desaparecidos de la Fiscalía salió a recibir a los manifestantes.

Tras permanecer una hora en la residencia oficial del Gobernador, los familiares salieron y expresaron que no recibieron avances importantes sobre el caso.

Para hoy, los familiares prevén otra manifestación a las 9:00 horas. Saldrán desde la Glorieta de la Minerva y también concluirán en la residencia oficial, donde volverán a exigir que se investigue el caso.