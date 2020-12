“Ya sabes hermano. Contigo”: Loret respalda a "Brozo" tras críticas por comentario polémico a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ya sabes hermano. Contigo”, fue el mensaje que le brindó Carlos Loret de Mola a su colega Víctor Trujillo, quien personifica al payaso “Brozo”.



El mensaje de soporte lo emitió a través de su cuenta de Twitter durante el pasado martes, luego de que Brozo se refiriera a Andrés Manuel López Obrador como “p..che presidente” en su programa por Youtube “TeneBrozo”.



El post del periodista Loret de Mola sumaba más de 37 mil “Me Gusta” y 2 mill 900 retuits y 541 tuits citados.

Entre los mensajes había tanto a favor como en contra emitiendo críticas contra los comunicadores.



El tuit de Loret de Mola fue acompañado por una foto donde aparecen los dos tras un estrado y frente a un escenario como el utilizado en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.



Los comentarios de Víctor Trujillo fueron emitidos el pasado fin de semana diciendo entre otras cosas:

“Acuérdate Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un p..che presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni m..res”.