Ya hay calles con el nombre de AMLO en México

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos años de su victoria electoral, cuando alcanzó la Presidencia de la República, calles, colonias, callejones, incluso avenidas son algunos de los espacios urbanos que en México llevan el nombre o el apellido de Andrés Manuel López Obrador.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a los registros de calles del país se encontró que en al menos seis entidades —Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz— llevan el nombre del Jefe del Ejecutivo federal, a pesar de que ha declarado que no desea que ninguna lleve su nombre.

El pasado 2 de octubre, López Obrador anunció que cuando termine su periodo al frente de la Presidencia se retirará de la política y que no quiere que le pongan su nombre a calles o se instalen estatuas de él en el país.

“Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024, quiero estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme, y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También no quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas u homenajes, nada de eso”, dijo.

También en otros cuatro estados

Como en la Ciudad de México y en el Estado de México, en el municipio de Arcelia, Guerrero, hay una colonia que lleva el nombre del Presidente, así como en su estado natal, en Paraíso, Tabasco, en un callejón donde no cabe ni un automóvil, el cual adoptó el nombre completo del Presidente.

En la comunidad San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, una calle de 200 metros lleva el nombre López Obrador, al igual que en La Concepción, Veracruz.