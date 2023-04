“¿Y qué? ¿Cuál es el problema?”, contesta AMLO sobre supuestos viajes de Cresencio Sandoval y su familia al extranjero revelados por hackeo a Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree ni tenía conocimiento de que Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, haya realizado viajes de lujo al extranjero, porque nunca se ha ausentado 15 días.

Pero, aclaró, si la familia del general, que de acuerdo con información difundida por El Universal en base a unos correros hackeados por el grupo llamado Guacamaya incluye a la esposa, su hija, hijo, nuera, nieta y en ocasiones su consuegra, los hizo, contestó: “¿Y qué? ¿Cuál es el problema?”.

De acuerdo con la información difundida, basada en los correos electrónicos de la Sedena, la familia del Secretario presuntamente ha viajado al extranjero en aviones militares y se ha hospedado en hoteles de lujo con cargo al erario.

“¿Son reales los viajes?, se le preguntó durante su conferencia matutina.

“No sé, tampoco creo que dicen que estuvo 15 días, no, nunca ha estado el general, que yo sepa”, contestó.

“¿Pero su familia?, se le reviró en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

“Ah, su familia a lo mejor sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?”, respondió.

Los reporteros reviraron que la información señala que esos viajes se hicieron con dinero público.

¿Y Loret de Mola? ¿Y los Junco de periódico Reforma? ¿Y Ealy Ortiz? Y me van a decir ‘ese es su dinero’, no, también ese dinero que manejan es dinero público, ¿qué no venden protección?, ¿qué no venden publicidad gubernamental?”, contestó.