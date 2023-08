Xóchitl Gálvez sostiene reunión con migrantes en Texas y lanza fuerte reproche a AMLO

TEXAS, EU.- Xóchitl Gálvez, quien busca la nominación presidencial a través del Frente Amplio por México, sostuvo un encuentro con compatriotas radicados en Texas, comprometiéndose a edificar lo que denominó como "el sueño mexicano".

En el evento titulado "Diálogo con Xóchitl en Texas", llevado a cabo en Houston, Estados Unidos, la Senadora explicó que el crecimiento del nearshoring constituye una ocasión única para que México alcance el progreso requerido.



La legisladora panista detalló que el sueño mexicano es que los migrantes que se levantan temprano y salen a trabajar para enviar dinero a sus familias, puedan retornar a su país.

Para ello, propuso fortalecer la inversión y gastar de manera inteligente, pues recrimina al Presidente Andrés Manuel López Obrador por "gastar a lo p*nd*jo".



Gálvez Ruiz también prometió a los connacionales en Texas, erradicar la extorsión, principalmente en las aduanas.



La legisladora también planteó, para reducir la desigualdad, quitar a los que tienen y darle dinero a los que no tienen, pero de forma opcional.



Xóchitl Gálvez, agregó que lo más importante para construir el sueño mexicano, es garantizar piso parejo para todos los mexicanos, pues aseguró que ella conoce de primera mano la pobreza, la desigualdad, y la misoginia.



Me volví una mujer valiente y cabrona porque si no lo hacía, me comía la ciudad, un tipo me quiso violar… …también me quisieron meter a la trata, entonces son cosas que te van formando, quizá otros con los chingadazos del Presidente ya se hubieran doblado, pero a mí no me va a doblar, no me va a doblar", concluyó.