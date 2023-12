Xóchitl Gálvez señala que priistas se fueron con Sheinbaum para "buscar impunidad"

QUERÉTARO.- Los priistas que se unieron a la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum lo hicieron con el objetivo de buscar impunidad, ya que algunos de ellos tienen expedientes abiertos, según aseguró Xóchitl Gálvez.

En El Marqués, Querétaro, la candidata del Frente Opositor lideró un mitin en los terrenos de la Unión Ganadera, congregando a simpatizantes de la priista Confederación Nacional Campesina y productores agrícolas.

Me encanta que se queden los buenos priistas. Estos priistas que sí saben lo que es luchar y esforzarse, porque hay algunos que ya se sumaron allá (a la campaña de Sheinbaum), pero no crean que se fueron porque están convencidos de ese proyecto", planteó.

Xóchitl trajo a escena la figura del senador ex priista Eruviel Ávila, quien en 2018 había afirmado que Claudia Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México.

Hay que ver lo que decía Don Eruviel hace algunos años, que la señora candidata de enfrente no tenía la capacidad de ser la Jefa de Gobierno, pero bueno, con algunos expedientes abiertos, pues cambian de opinión. Lo que se fueron para allá fueron cientos de años de prisión por la corrupción de estos personajes, así que no crean que fueron convencidos. Se fueron a buscar impunidad", sostuvo.

El señor Alejandro Murat (ex Gobernador de Oaxaca) estaba acusado de un quebranto de cinco mil millones de pesos en el Infonavit. Y el señor Omar Fayad (ex Gobernador de Hidalgo), tiene abiertos en Hidalgo unos expedientes por la estafa siniestra. Así que gracias a los buenos priistas que están aquí."

Xóchitl defendió la gestión del Gobernador Mauricio Kuri, del PAN, que "ha podido contener el problema de la inseguridad, pero ya no está pudiendo porque los criminales están al acecho de las familias, pero Querétaro no está como Zacatecas, Tamaulipas y Baja California".

Por eso necesitan una Presidenta que no le ande dando abrazos a los delincuentes, que tenga las agallas para aplicar la ley porque la ley sí es la ley. Basta de abrazos a los delincuentes y balazos a los jóvenes. Esto tiene que parar y todavía el Presidente que no sabe cómo fue que el narco se ha apoderado de los territorios. Su omisión, su política de abrazos y no balazos, tienen ensangrentado al País. Su política está matando a los jóvenes", señaló.