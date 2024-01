Xóchitl Gálvez señala a la inseguridad como una de las principales problemáticas en el gobierno de AMLO

MÉXICO .- La precandidata presidencial por la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha expresado su preocupación por la creciente ola de violencia que se ha registrado en México en los últimos días.

Lamentó los recientes actos criminales, incluyendo el asesinato del regidor Giovanni Lezama en Cuautla y los episodios de terror en Villahermosa, Tabasco.

Además de condenar la violencia, Gálvez Ruiz señaló que la inseguridad está teniendo un impacto económico en el Estado de México.

Criticó el hecho de que la población se ve afectada directamente en su bolsillo, especialmente con el aumento del precio del pollo, que llega a alcanzar los 160 pesos por kilo debido a las extorsiones a los productores.

La aspirante, bajo la bandera de "Fuerza y Corazón por México", destaca así la necesidad de abordar tanto la problemática de seguridad como las repercusiones económicas que esta genera en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Este llamado resuena en un contexto político donde los temas de seguridad y economía suelen ser centrales en las agendas de los candidatos.

“Esto no puede seguir así. México se merece un gobierno que tome las riendas de la lucha contra el crimen. México merece un gobierno que no evada su responsabilidad y no le eche la culpa al pasado”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.