Xóchitl Gálvez rechaza acusaciones de Mario Delgado: "Es una maniobra de distracción"

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez refutó las alegaciones del líder de Morena, Mario Delgado, que sugieren que ella utilizó su posición como jefa delegacional en Miguel Hidalgo para favorecer a sus propias empresas.

Durante una entrevista durante su visita a Michoacán, la contendiente presidencial de la oposición afirmó que "todo esto es simplemente una maniobra de distracción; creo que él está sintiendo temor, especialmente ahora que se ha revelado que la jefa de gobierno retenía 2 mil pesos a los empleados del gobierno de la Ciudad de México, presumiblemente para su campaña, ya que ese dinero no ha sido empleado".

Los moches los recibió Mario Delgado obviamente de la Línea 12 del Metro, que se cayó. En ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado: él no dice que los edificios son ilegales, de verdad son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina", afirmó.

El otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra, pero ninguno de los dos edificios viola el uso de suelo, así es que yo lo he dicho claramente, en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo", recalcó.