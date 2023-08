Xóchitl Gálvez pide no quitarle mérito, tras declinación de Beatriz Paredes

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la priista Beatriz Paredes se retirara de la contienda interna, Xóchitl Gálvez argumentó que esto no empaña el proceso y exigió no restarle mérito a su lucha para obtener la candidatura presidencial.

Argumentó que Paredes es una política que no se deja presionar, por lo que fue su decisión.

El proceso ahí está, el millón de firmas, ahí está lo que logré en ocho semanas, no quiten mérito, de verdad, porque fue un trabajo tremendo y obviamente el Presidente está para molestar, no para ayudar, así que que se ponga a gobernar", respondió al ser cuestionada si la decisión de la priista no empañaba el proceso.

¿Contenta por ser la virtual candidata del Frente?, se le cuestionó.

Yo estoy contenta con lo logrado, haber visitado 27 estados, haber conseguido un millón de firmas, estar en 55 puntos en la encuesta. ¿Por qué no voy a estar contenta? Yo respondo por mí", indicó.

Xóchitl Gálvez dice no hablar con Beatriz Paredes

Aseguró que ella no habló con Paredes antes de tomar la decisión, y fue enfática con los líderes del PAN y PRI en no presionar a la priista y llegar a la elección del domingo.

"Ella es una mujer adulta que no se va a retirar si no decide retirarse.

"Yo (le envío) mi respeto, mi apoyo y mi cariño, y respeto su decisión", indicó.

Aseguró que tras su decisión, no ha hablado con la también senadora del PRI, pero lo hará en las próximas horas o días.

Insistió en que la priista valoró las encuestas, las cuales, argumentó, se darían a conocer el miércoles, por lo que tampoco fue una sorpresa su difusión.

La decisión la tomó Beatriz, yo no la tomé, eso es importante decirlo, ella tomó la decisión, Beatriz es una adulta, es una política hecha y derecha, ella tomó la decisión.

"Beatriz no es una mujer que se deja presionar por nadie y yo soy una mujer que no se deja presionar por nadie, y vayan entendiendo. A mí nadie me va a dar instrucciones", insistió.

Asimismo, lanzó una apuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que la ganadora de la encuesta de Morena será Claudia Sheinbaum.

"Va a ser con la señora Sheinbaum y le apuesto al Presidente, va a ser Claudia. Le apuesto al Presidente, que ponga cuánto", remató.

Afirmó que la Jefa de Gobierno con licencia debe prepararse porque los mexicanos verán la diferencia.