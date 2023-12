Xóchitl Gálvez insinúa que migrantes solo lavan baños en EU al responderle a Trump, ¿Quedó peor que él?

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez dio respuesta a Donald Trump sobre sus dichos de que la presencia de migrantes en Estados Unidos “destruye la sangre” de Estados Unidos, pero parece que en redes sociales ha quedado incluso peor que él.

El ex presidente estadounidense desató la polémica a nivel mundial al afirmar que los miles de migrantes que llegan a Estados Unidos son una amenaza para “la sangre de nuestro país”.

Se le pidió a Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, su opinión respecto, y su respuesta ha causado más revuelo que la del propio Trump.

“Bueno, Donald Trump dice eso porque es candidato”, fue lo primero que dijo la candidata a la presidencia; sin embargo, luego agregó que le gustaría ver al republicano limpiando su baño, dando a entender que los migrantes mexicanos que viven en el país vecino solo podían hacer ese tipo de trabajo.

La senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) fue cuestionada este miércoles 20 de diciembre por los medios de comunicación sobre su posición frente a lo dicho por el aspirante a la presidencia estadounidense, y ella manifestó que los migrantes hacían una buena labor, aunque antes había dicho algo que indignó a los internautas.

La actitud de la candidata sorprendió no solo a los presentadores de TV Azteca, quienes recordaron que la exsenadora y exalcaldesa de Miguel Hidalgo supuestamente iba a tener una campaña política aspiracioncita; sino que también dejó claro que para ella solo podían hacer esas tareas para buscar una vida mejor.

“¿Por qué me acuerdo de Vicente Fox escuchando a Xóchitl?”; “Doña Equis no oculta que es hija de Fox, el señor del exabrupto aquel, ‘los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer’”; “Ya ni la chi…”, fueron solo algunos comentarios que recibió.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez advierte a Vicente Fox que ella no regresará las pensiones a expresidentes

En septiembre de este año, la senadora con licencia y simpatizante del PAN viajó a Los Ángeles, California, donde se encontró con migrantes de origen mexicano que llevan varios años viviendo en territorio estadounidense.

En esa visita, la candidata al Poder Ejecutivo resaltó que, según su criterio, los migrantes eran los más trabajadores, y además anunció que tendría varias reuniones con la comunidad migrante para presentarles su proyecto de nación.

Te puede interesar: Llaman "lady" a Xóchitl Gálvez por incidente en baño público

Pero lo que ha llamado la atención es que menospreció su trabajo al asegurar que solo estaban en el territorio para lavar los baños. La candidata todavía no ha hecho ningún comentario al respecto.

Aunque esta es la manera en la ve que a los migrantes en Estados Unidos, ha llamado la atención que denostó su labor al asegurar que solo estaban en el territorio para lavar los baños.

“Tuviste la oportunidad y no trabajaste”: vecinos le reclaman a Xóchitl Gálvez tras visitar la alcaldía Miguel Hidalgo

Un día antes de la viralización de este video, en plataformas digitales se difundió el momento exacto en el que vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual Xóchitl Gálvez Ruíz gobernó, la corren e insultan pues le reclaman el no haber trabajado a favor de la ciudadanía y, ahora que está buscando suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), regresaba para buscar el voto.

Grábala porque eso no debe de ser. Cuando tuvieron la oportunidad no trabajaron (...) No vengan a incitar el voto aquí. Cuando tuvieron la oportunidad no trabajaron. ¿Si escuchaste? ¡Lárgate!”, le dicen.