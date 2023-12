Xóchitl Gálvez defiende a sus hijos por estar en su precampaña; niega que vayan a tener "fábrica de chocolates nueva"

CIUDAD DE MÉXICO.- La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, salió en defensa de la participación de sus dos hijos Diana y Juan Pablo, en su precampaña electoral.

Entrevistada luego de presentar a su equipo de especialistas que la acompañarán, Xóchitl Gálvez aclaró que sus hijos no estarán en su eventual gobierno ni se inmiscuirán en la política porque ellos son empresarios y trabajan de lunes a viernes, por lo que sólo la acompañarán los fines de semana sin recibir salario alguno.

Mi hijo Juan Pablo tiene un trabajo con jóvenes, está tratando de hacer llegar un mensaje con jóvenes, eso no quiere decir que van a ser los hijos del actual presidente. Nada que ver, los míos sí trabajan; o sea, los míos son gente que produce, y la familia siempre te acompaña”, subrayó.

“Lo digo claramente: mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando sea yo presidenta. Se los pongo aquí por escrito, vuelvo a apostar mi casa nueva que mis hijos no van a estar metidos en la política. (…) No los van a ver con una fábrica de chocolates nueva”, aseguró, en referencia a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl defiende a sus hijos por estar en su precampaña

Xóchitl Gálvez apuntó que lo que sus hijos harán en su campaña es un “acompañamiento familiar”, lo que dijo, “se vale”.

���� Xóchitl Gálvez defiende la inclusión de sus hijos en equipo de campaña:



“No van a estar en mi gobierno ni van a tener una fábrica de chocolates” dijo.



VIDEO: Especial. pic.twitter.com/lOkENmJVJb— El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2023

No tiene salario, no se les pagan viáticos. Ellos se mueven con sus propios recursos, simplemente es un acompañamiento familiar, y lo hago público porque soy una mujer transparente, porque soy una mujer que mira de frente, que dice las cosas como son; o sea, a lo mejor con muchos políticos está toda la familia metida y no lo dicen”, señaló.

“Mis hijos trabajan, mis hijos lo único que van a hacer es acompañarme en la campaña y eso creo que se vale. Se vale estar acompañada de los seres más cercanos a ti y han estado siempre, han estado las familias, están en todas las campañas, y si no pregúntele a Mariana (Rodríguez), pues ahí está con el esposo, y está bien, yo digo que está bien”, apuntó.