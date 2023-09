Xóchitl Gálvez: “Respeto a Sheinbaum, pero no será un día de campo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez asegura que respeta a Claudia Sheinbaum, pero que jornada electoral “no será un día de campo”.

"Yo la respeto -a Claudia Sheinbaum- pero que no crea que va un día de campo. Yo la respeto, pero esto no va a ser un día de campo para ella. Hay fuerza, hay estructura, hay trabajo, hay apoyo", aseveró Xóchitl Gálvez al ser cuestionada en la sede nacional del PRI sobre si hay tiro con Sheinbaum.

Me voy ganando poco a poco, obviamente yo no tengo un partido, obviamente yo no tengo un partido específico estoy en la bancada del PAN, pero me voy ganando el corazón de los priistas, de los perredistas, obviamente los panistas ya me adoptan, ya me quieren, y los ciudadanos", apuntó.