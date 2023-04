'Wellness', la estrella del menú 2023

Alrededor del mundo, chefs y restaurantes unen sus esfuerzos para hacer frente a problemáticas globales como el cambio climático y el desperdicio de alimentos, todo esto a través de una deliciosa oferta gastronómica.

El reporte “Unilever Food Solutions Future Menu Trends Report 2023” revela que hay dos grandes tendencias en el mundo de la cocina para este año: opciones saludables, tanto para comensales como para el planeta, y menús diferentes que buscan sorprender.

Para la elaboración de dicho informe 250 chefs, quienes trabajan en 70 países diferentes, recopilaron las tendencias de lo que funciona o no en las cocinas profesionales, lo que permitió identificar las tendencias gastronómicas de este año.

Tal y como sucede en los rubros de la economía y el desarrollo regional, en la gastronomía también se aprecia una revaloración de lo local en un mundo globalizado, que será posible visualizar en las siguientes tendencias que llegarán a los menús.

Apuesta por lo natural

La búsqueda por contrarrestar los efectos negativos de los ultraprocesados, impulsada tanto por activistas como autoridades a través de políticas públicas, se traduce hoy en una línea a seguir en el sector gastronómico: utilizar alimentos de origen vegetal.

El público vegetariano y vegano es también un sector que genera gran empuje para que las verduras ocupen un papel estelar, pues de acuerdo al informe de Unilever los vegetales pasaron de ser sólo una guarnición a convertirse en la estrella de platillos principales.

Dicha propuesta se basa en ofrecer no sólo nutrición, sino ricos sabores que deleiten a cualquier paladar; prueba de ello es la paulatina pero constante aparición de restaurantes veganos o vegetarianos que buscan alternativas a la carne.

La comodidad de casa

En un mundo más caótico, existe una tendencia que apunta hacia la calma y el bienestar: encontrar familiaridad en los platillos de los restaurantes; es decir, consumir aquéllos que evoquen a la comida casera pero con un toque diferente.

Un punto resaltado por los chefs es que el público suele buscar algo más cuando acude a un restaurante, por ello la apuesta que realizan como autores es a ofrecer platillos que inspiren la confianza de siempre, pero también a la reinterpretación de combinaciones.

Destaca que esta tendencia combina a la perfección con incluir más verduras e ingredientes naturales, pues el informe señala que dar un toque sostenible y consciente de la salud atraerá siempre a un grupo más amplio de clientes.

Menú 'low-waste'

Asociaciones no gubernamentales, autoridades de gobierno y sociedad civil se han unido con más fuerza en los últimos años para reducir el desperdicio de alimentos, lo cual se incluirá cada vez más en la agenda de restaurantes durante este 2023.

Este 'trend' no sólo consiste en no desechar los alimentos que no se utilizaron, sino también en aprovecharlos al máximo: la apuesta es por utilizar la mayor parte de las proteínas de origen animal, así como de las plantas.

La petición del público en general ha llegado ya a los oídos de los restauranteros, quienes han tomado conciencia de que las pérdidas de ingredientes significan también menos rentabilidad económica.

Fiesta de sabores

Si bien ya se habló de mezclar la cocina casera con apuestas gourmet, hay que puntualizar que esto da pie a una nueva característica que brillará en cada plato: el contraste de sabores y mezclas culinarias.

Al igual que sucede en otros ámbitos, como la moda o el entretenimiento, el mundo postpandemia quiere apostar por el bienestar a la vez que disfruta de poder salir nuevamente de casa; por ello se buscarán combinaciones visuales y gustativas en los platillos.

El objetivo es alejarse de lo repetitivo o común, pero de manera simultánea, optar por comidas que resulten familiares acentuadas con un toque único gracias a la experimentación de texturas, sabores y la utilización de ingredientes de calidad.

Las otras proteínas

Diversas tendencias están entrelazadas y el hecho de utilizar más vegetales también resulta en una vertiente más: la disminución del protagonismo de la carne para dar paso a una filosofía 'mindful' en el mundo de la cocina.

Esto no se refiere exclusivamente a proteínas de origen vegetal, sino que este nutriente se busca en opciones alternativas ya sea por motivos de salud, medioambientales o de bienestar animal.

Si bien aún no existe una mayoría de comensales veganos o vegetarianos, existe un crecimiento notorio de un público flexetariano, es decir, personas que buscan sólo consumir alimentos de origen animal ocasionalmente.

Ante todo, bienestar

Si se habla de utilizar mayor cantidad de alimentos naturales, evocar a lo casero, experimentar con sabores contrastantes y cuidar al medio ambiente, se habla de un consumo más consciente que busca un bienestar integral.

Por ello, esta última tendencia engloba a las antes mencionadas: comida para sentirse bien; se trata de disfrutar salir al exterior, probar nuevos sabores, pero tener la noción clara de que tales platillos son saludables y con conciencia social.

Los puntos anteriores ofrecen una prueba de las tendencias en el mundo gastronómico, en donde influye fuertemente un contexto social donde la población demanda comer rico y mantenerse en armonía.



Mexicanos en la mira

Por su dinamismo y potencial, te invitamos a seguir de cerca el trabajo de estos talentosos chefs.

Francisco Franco

@francofj_

Autodefinido como un cocinero sonorense que ama viajar, este chef posiciona su trabajo como cocina instintiva y llena de sabor.

Bianca Castro

@biancastroceriot

Chef originaria de Baja California que representa una de las figuras más relevantes de la repostería a nivel local y nacional.