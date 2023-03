Voladora fallecida en Huachinango deja huérfana a niña; Puebla responde sobre suspender tradición

HUACHINANGO, Puebla.- La muerte de María Rita Torres Mérida, voladora en Huachinango, Puebla, deja huérfana a una niña de tres años, informó Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación estatal.

En conferencia de prensa, detallan que la joven tenía 19 años de edad y perdió el equilibrio durante el ascenso en uno de los cuatro palos que se instalaron en la explanada del municipio serrano para el espectáculo de los Voladores de Papantla durante la Feria de las Flores.

Cae de una altura aproximada de 20 metros y pierde la vida. El gobierno del estado y el gobierno municipal de inmediato dimos atención a la situación y se ha dado el seguimiento para que la carga dolorosa no sea tanta”, indicó.

A María Rita, además de su hija de tres años de edad, le sobreviven su esposo y su madre, todos ellos en el municipio de Huauchinango.

Recordó que la Feria de las Flores no se había llevado a cabo durante los últimos tres años, ya que fue suspendida a consecuencia de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El Universal Puebla informa que los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado durante la ceremonia de la coronación de la reina de la Feria de las Flores.

Los integrantes del grupo de voladores Hermanos Águila expresaron emotivos mensajes de despedida hacia la joven.

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que las tradiciones como voladores o danzantes aéreos implican un cierto tipo de riesgo, pero descartó que el gobierno del estado pueda intervenir para suspenderlas.

No estaba en un estado etílico, no estaba fuera de una norma ni estaban cometiendo algún tipo de desmán. Es un lamentable accidente y desde aquí me solidarizo con su familia y con todo el pueblo de Huauchinango”, expresó.