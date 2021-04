"Viuda de Mireles" usa apellido de ex líder de autodefensas en campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Estephania de Mireles, esposa del fallecido exvocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, causó polémica en redes sociales al utilizar el seudónimo "Estefanía Valdés, viuda de Mireles", en su propaganda en la búsqueda de una diputación local en Michoacán en las elecciones del 2021.

En distintas imágenes se aprecia que la joven realiza visitas a distintas comunidades y se le ve portando un sombrero como el que caracterizaba al exsubdelegado de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Manuel Mireles.

Feliz de recorrer las calles de #BuenavistaTomatlan uno de los 8 municipios que conforman mi distrito, escuchar a su gente me compromete más y me da la seguridad de que éste 6 de junio vamos a ganar!! Ánimo no les voy a fallar!!", escribió en su cuenta de Twitter, la candidata local por Morena.