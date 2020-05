Vinculan a proceso a un hombre por alcohol adulterado en Jalisco que mató a 25 personas

GUADALAJARA.-La Fiscalía de Jalisco arrestó y logró la vinculación a proceso de un presunto implicado en la muerte de 25 personas por consumir alcohol adulterado en el sur de Jalisco; de las 52 personas que debieron ser hospitalizadas, 33 ya han sido dadas de alta.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que el detenido es el padre del dueño de la empresa señalada de adulterar el alcohol y que hasta ahora se han logrado incautar casi 11 mil litros del producto, aunque se sospecha que aún podría haber 5 mil en circulación en diversos municipios.

Además se solicitó la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para investigar el domicilio de una empresa que supuestamente distribuye el alcohol adulterado en Jalisco.

Por su parte, Denis Santiago Hernández, comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, indicó que se han realizado en la región 190 visitas de verificación para revisar el etiquetado de productos que contiene alcohol y se han incautado 3 mil 213 litros de bebidas artesanales.

Se informó que las personas afectadas son habitantes de los municipios de Tamazula, Mazamitla, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan, Valle de Juárez y El Salto en Jalisco, y de Sahuayo en Michoacán.

Los casos se han atendido en hospitales de la SSJ, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Centro Regional de Información y Atención Toxicológica (CRIAT) de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara y en hospitales privados.

Las autoridades estatales volvieron a hacer un llamado a la población a no consumir ningún tipo de bebida artesanal que contenga alcohol en alguna graduación, pues aunque se conoce que la marca de alcohol "El Chorrito" es la que fue adulterada con metanol, hasta ahora no se tiene bien rastreado el origen de este producto no se ha logrado trazar una ruta de posible consumo.