Viajan de Acapulco a la CDMX para exigir recursos para enfrentar crisis por el paso del huracán “Otis”

CIUDAD DE MÉXICO.- Una caravana con habitantes de Acapulco partió ayer con rumbo a la Ciudad de México para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 para enfrentar la crisis que ocasionó el huracán “Otis”.

El grupo de inconformes, entre los que se encontraban apenas una decena de locatarios e integrantes de partidos políticos, salió por la mañana desde el Asta Bandera, luego de entonar el Himno Nacional.

En ese punto, Ramiro Solorio, enlace de la diligencia estatal del PAN en Acapulco y ex candidato de MC municipal, dijo que las acciones anunciadas por el Gobierno federal para la reconstrucción son insuficientes.

“Vamos a exigir que venga un presupuesto etiquetado en 2024 que sea suficiente para Acapulco; para viviendas, caminos, infraestructura turística y no migajas, porque actualmente no han etiquetado un solo peso para la reconstrucción de Acapulco, y eso no se vale. No vino López Obrador a Acapulco, entonces vamos a ir los acapulqueños a Palacio Nacional”, expresó.

Además de las expresiones, también llevan pancartas como: “Auxilio, Acapulco necesita ayuda”, “Acuérdate de Acapulco” y “Gobierno no nos dejen solos”.

Este esfuerzo no es de banderas partidarias, lo debo decir con toda claridad, es de ciudadanía, de Acapulco y de Guerrero, porque vamos a pedir solidaridad a la CDMX, a Morelos, y a todos los estados, vamos a ver cara a cara a diputados federales que tendrán que resolver presupuesto en días más...”, comentó Evodio Velázquez Aguirre, Ex alcalde de Acapulco.

En Chilpancingo, grupos de comerciantes del Mercado de Artesanías “La Diana”, ubicado en el Centro de Acapulco, expresaron su molestia por la falta de apoyo gubernamental.

“No hemos visto a nadie, no es mentira, y si estamos mintiendo que nos confronte con la prensa. Estamos en el Centro, en la Diana, imagínense en las colonias; pedimos al Gobierno que nos volteen a ver”, dijo al llegar a la capital estatal.

ANUNCIA AMLO ENTREGA DE APOYOS A PARTIR DE HOY

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a partir de hoy, comenzará la entrega de enseres domésticos y apoyos sociales a damnificados de Acapulco, Guerrero, y uno de los destinos turísticos más emblemáticos del País, que recibió el impacto del huracán “Otis”, como categoría 5, el pasado 25 de octubre.

En un mensaje a través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario detalló que este tipo de apoyos en especie comenzarán su entrega en la localidad de Barra Vieja, una de las zonas más afectadas por “Otis”, que hasta ahora suma 47 personas fallecidas y casi 60 no localizadas.

Añadió que mañana arrancará la entrega de la pensión a 100 mil 820 adultos mayores, así como para personas con discapacidad, becarios y otros beneficiarios de algún tipo de apoyo gubernamental denominados “Programas del Bienestar”.

El adelanto de las pensiones y apoyos sociales es parte del plan de reconstrucción y apoyos sociales para la costa de Guerrero, presentadas el miércoles pasado en el Palacio Nacional por el Ejecutivo y que estima un costo total por 61 mil 313 millones de pesos (más de 3.400 millones de dólares).

En uno de los 20 rubros de este plan se considera el adelanto del pago de pensiones y Programas para el Bienestar, equivalente a 508 millones de pesos (29 millones de dólares).

LA PROTESTA

A la par, damnificados de Acapulco protestaron, exigiendo ayuda del Gobierno mexicano para la reconstrucción de sus viviendas y negocios.

La protesta se dio en las inmediaciones de la conocida fuente de la Diana cazadora, sobre la costera Miguel Alemán, principal vía turística de Guerrero.

Los manifestantes se reunieron en una especie de caravana, con la que dijeron pretenden llegar a la Ciudad de México para hacer escuchar sus demandas.