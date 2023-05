CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El segundo piso del Aeropuerto de Tijuana a Playas de Tijuana quedará listo en diciembre, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó sobre el estatus de la obra del viaducto elevado y si ya se habló con los residentes de las áreas por dónde pasará.

Pues ya se inició, es una obra que va a ayudar mucho para mejorar el tránsito del tráfico de vehículos en la línea fronteriza, en algunos casos es viaducto; es decir, puentes elevados, en otros casos son túneles que se están trabajando. Estamos hablando como de 10 kilómetros aproximadamente en el viaducto de Tijuana aproximadamente, sí y se va avanzando”, contestó.

Protestas por avalúos

López Obrador precisó que en su última visita a Tijuana le tocaron algunas protestas de los residentes por los avalúos.

“Hubo, no sé si siga sucediendo, algunas protestas de vecinos, pero ya se estaba hablando con ellos para resolver el problema de derecho de vía. Esta obra va a estar terminada en diciembre de este año es parte de todas las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la zona fronteriza de nuestro País”, indicó.

Viaducto elevado a Playas de Tijuana quedará en diciembre; hay protestas de vecinos por avalúos: AMLO. Foto: Especial

El mandatario recordó que hace unas semanas en Tijuana le plantearon los residentes que no aceptaban los avalúos.

“Me plantearon su inquietud en Tijuana de que no aceptaban los avalúos. Este es un asunto que se nos presenta porque se hace un avalúo oficial y nosotros los servidores públicos no podemos pagar más de lo que se establece en los avalúos y a veces las personas no aceptan el pago establecido y quieren que se pague más y eso no podemos hacer”, explicó.

Pero, agregó, se buscarán “formas de arreglar los problemas, pero siempre hay diálogos y siempre se llega a acuerdos”.