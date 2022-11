Veracruz: Niños vestidos de santos desfilan contra el Halloween

VERACRUZ, México.-Con el objetivo de contrarrestar las fiestas de Halloween, la iglesia católica de Veracruz realizó un desfile en donde niños se caracterizaron como personajes católicos.

Acompañados por sus familiares, los pequeños salieron a las calles vestidos como Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Judas Tadeo o la Virgen María.

Además, algunos de ellos portaron cartulinas donde se leía "Yo decido no contaminarme del Halloween" y "No al Halloween porque mi dios es de vida y no de muerte".

De acuerdo con quienes asistieron a los desfiles en Heroica Veracruz y en Córdoba, buscan con esto contrarrestar la veneración a la Santa Muerte en el Día de Muertos.

Cabe destacar que esta es la primera ocasión en que se realiza dicha actividad en el estado de Veracruz.

Según información de Milenio, el desfile salió desde el parque de San José y llegó a la catedral de la Inmaculada Concepción, donde fueron recibidos por Eduardo Carmona Ortega, obispo de Córdoba.