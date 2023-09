Vecinos de la colonia Vallejo se manifiestan para exigir reubicación de migrantes

Los residentes de la calle Florencio Constantino, ubicada en la colonia Vallejo, han cerrado el Circuito Interior frente a la estación Misterios del Metro de la Ciudad de México. Su demanda es la reubicación de migrantes que no pueden ser admitidos en el albergue Cafemin y, como resultado, se han instalado en las calles cercanas.

Los vecinos han expresado su preocupación y frustración, solicitando a las autoridades que tomen medidas efectivas y permanentes para abordar esta situación. Argumentan que no es viable vivir al lado de un albergue que ya ha alcanzado su capacidad máxima y que impide el libre tránsito de personas en la zona.

No pueden seguir propiciando que la gente esté en la calle en condiciones que no son dignas ni para ellos ni para nosotros, pedimos que se reubique a las personas a un lugar digno donde no nos afecte a nosotros. Son personas y exigimos sus derechos y nuestros derechos. No se vale que se cuide a unos y se descuide a otros", dijo en entrevista a EL UNIVERSAL una de las vecinas.