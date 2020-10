Vamos a rescatar a la CFE y a Pemex: AMLO tras acusaciones de congresistas de EU de violar T-MEC

COAHUILA.- Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gestión continuará con el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas empresas paraestatales

Como parte de su gira de trabajo en Coahuila, durante el acto en la Central Termoeléctrica "José López Portillo", en el municipio de Nava, subrayó que a él le pagan los mexicanos y no Repsol, la multinacional energética y petroquímica española.

El mandatario declaró:

A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”.