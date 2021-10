Vacunación especial contra Covid a rezagados en Ecatepec

ECATEPEC.- Si no te has vacunado contra Covid y vives en Ecatepec, del 25 al 27 de octubre tendrás la oportunidad de hacerlo, ante una jornada especial para rezagados mayores de 30 años.

Quienes no han recibido ninguna dosis de la vacuna, quienes podrán acudir a cualquiera de los 10 módulos habilitados en el municipio.

Vacunarán a rezagados de Ecatepec

Los gobiernos federal y municipal convocaron a los residentes de Ecatepec que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna, de los grupos de edad de más de 60 años, de 50 a 59 años, de 40 a 49 años y de 30 a 39 años, a acudir a las sedes a recibir el biológico.

Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

No haber recibido ninguna dosis.

Presentar INE vigente con dirección en Ecatepec, si no cuenta con INE presentar identificación vigente (cartilla, pasaporte o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio a su nombre, si no cuenta con comprobante de domicilio a su nombre presentar constancia de identidad expedida por la Secretaría del Ayuntamiento y llevar impreso expediente de vacunación con datos completos.

"La jornada de vacunación está a cargo del gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales. Con la apertura de esta jornada extraordinaria, del 25 al 27 de octubre, se atiende a las personas rezagadas que por diversas causas no han recibido la primera dosis de la vacuna", dijo el alcalde Fernando Vilchis.

Vacunación Covid de 18 a 30 años continua

En tanto, continúa la vacunación de jóvenes de 18 a 30 años de edad en Ecatepec, la cual inició el pasado 18 de octubre y concluirá el 27, en los 10 módulos de aplicación instalados en el municipio, donde hasta ayer fueron atendidas 45 mil 109 personas de este rango de edad, con la primera dosis del biológico ruso Sputnik-V.

En el segundo día fueron aplicadas 22 mil 560 vacunas, para un total de 45 mil 109 personas inmunizadas.

De manera general, en los 10 módulos de vacunación el ingreso fue rápido y ordenado. En algunos puntos, como el centro cívico de la colonia Río de Luz, la espera para entrar al área de aplicación fue de 15 minutos y las filas fueron momentáneas, en gran medida porque muchos de los jóvenes acudieron con su comprobante de vacunación sin llenar o incluso sin él.

Vecinos acuden al módulo Bicentenario

En el módulo del Deportivo Bicentenario, colonia Hank González, una de las jóvenes que recibió la vacuna contra el Covid-19 fue Silvia Contreras, habitante de la colonia El Ostor, quien aseguró que la pandemia de Covid-19 la obligó a separarse de sus seres queridos, además de que afectó a sus hijos, pues las clases en línea no les agradaron.

"Ahorita mis hijos no pueden ir a la escuela y ya se desesperaron ellos de estar encerrados, se les hace más aburrido así. También tenemos que separarnos de nuestros seres queridos debido a la pandemia. Recibir la vacuna es importante, porque nos protegemos y protegemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros papás", dijo.

En la sede de vacunación instalada en el centro cívico de la colonia Río de Luz, uno de los beneficiarios fue Ángel, de 21 años de edad, habitante de Santa María Tulpetlac, quien espero paciente para recibir su vacuna y a pesar de sentir disgusto por las inyecciones decidió acudir a protegerse.

"Ha sido frustrante, por no salir, por estar todo el tiempo encerrados, por las personas que también se nos han muerto, cercanas, lejanas, vecinos, amigos. Pues es un poquito de tranquilidad, más tranquilidad para seguridad de uno mismo, aunque yo me esperaba mejor porque no me gustan los pinchazos", contó.