Mañanera de AMLO: Vacunación Covid en niños no es imprescindible

CIUDAD DE MÉXICO.-Los niños en México se vacunarán contra Covid-19 sólo si hay evidencia de que es necesario, pero por el momento la evidencia científica indica que no es “algo imprescindible”, planteó tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Secretaría de Salud (SS).

Las farmacéuticas pretenden hacer negocio con la vacunación, dijo López Obrador.

El mandatario declaró que México no caerá en el consumismo y que se acatará lo que digan los científicos a nivel internacional y local.

Hay que tener cuidado porque, como es lógico, las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, o sea, no estar sometidos, sujetos, subordinados, a que las farmacéuticas sean las que nos digan: ‘Falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños’. Hay que ver científicamente si es necesario”, dijo.

Vacunación en niños no es imprescindible: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que la vacunación en los niños no es “algo impresindible”.

“Al momento, respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas”, aseguró.

López-Gatell indicó que los niños tienen bajo riesgo de enfermar de Covid-19 y de morir por la enfermedad.

“Afortunadamente hay un muy bajo riesgo de morir por Covid y, en cambio, no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños”, dijo.

Regreso a clases

Ante el regreso a clases y la “narrativa” de que se requiere que los menores estén vacunados para volver a las aulas, el subsecretario aseguró que “la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos”.

López Obrador declaró un “no al desperdicio, no a lo superfluo; primero lo básico, primero lo necesario. No al consumismo. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere; pero si no, porqué se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacuna están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas”.

Y agregó: “no vamos a ser rehenes de eso, vamos a que sea lo básico, lo necesario. Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos”.