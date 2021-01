Vacuna Sputnik V llegará en febrero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-En su sexto día de padecer síntomas de Covid-19 y para acallar los rumores sobre su estado de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en su cuenta de Twitter en donde lanzó un mensaje en un video de 13 minutos de duración.

El mandatario lució con buen semblante y una voz clara, dio las gracias a todos los que le han expresado sus buenos deseos para superar la enfermedad que está pasando.

“Tengo que guardar reposo, me acicale para comunicarme con ustedes, pero en estos días no he estado así, he portado otra ropa eso sí he estado trabajando muy pendiente de los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia”, dijo.

El mandatario afirmó que está procurando que permanezca la misma estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19.“Estamos procurando que permanezca la misma estrategia que consiste desde el principio que no falte una cama, que no falten médicos ni enfermeras ni equipos o medicamentos en los hospitales COVID. Afortunadamente no nos ha rebasado las circunstancias”, dijo.

López Obrador informó que en estos días se ha dedicado a revisar el tema de las vacunas para México como la rusa Sputnik, de la cual se tendrán en febrero alrededor de 870 mil dosis, además de la de AstraZeneca, Pfizer y CanSino.

El mandatario explicó que también habló con la farmacéutica Pfizer, la cual se comprometió a adelantar entregas que se suspendieron a partir del 10 de febrero por alrededor de un millón 500 mil dosis.

“La ONU (Organización de las Naciones Unidas) nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con un millón 800 mil dosis”, dijo.

Para febrero, agregó, México contará con 6 millones de dosis y para en marzo con 12 millones.

“De modo que no descarto que para finales de marzo tengamos vacunados a todos los adultos mayores con la primera dosis de nuestro País”, explicó.

Deseo pronta recuperación al presidente @lopezobrador_; estamos pendientes de su mejoría e instrucciones para continuar los esfuerzos de la Cuarta Transformación. https://t.co/cgqhkOQEVS — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) January 30, 2021

El Presidente habló de la recuperación de los empleos formales y de la economía, pues enero se registraron 71 mil puestos de trabajo.

“Yo soy optimista en todo sentido, estoy seguro que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos, es cosa de no rendirnos”, dijo.

López Obrador afirmó que tiene una misión importante de transformar al País y acabar con la “peste de la corrupción”.

“Es peor que la malaria y vamos avanzando, por eso tenemos que concluir no podemos dejar inconcluso nuestro trabajo, la tenemos que consumar entre todos”, indicó.

El mandatario consideró que saldrá bien de la enfermedad gracias “a ustedes, al creador, a la naturaleza, a la ciencia. Vamos a salir adelante”.