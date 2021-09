VIRAL: Llora soldado al no lograr salvar a perrito sepultado por derrumbe del Chiquihuite

ESTADO DE MÉXICO.- El momento en el que un soldado llora desconsolado tras no lograr salvar a un perrito que fue sepultado por los escombros del derrumbe del Cerro del Chiquihuite, ocurrido el pasado viernes 10 de septiembre que dejó a aproximadamente 200 personas afectadas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.



Pero, entre los escombros no solamente se encontraban personas, sino también animales, como el can al que elementos de Búsqueda y Rescate Urbano de la Secretaría de Marina trataron de rescatar, sin embargo no tuvieron éxito en su labor.



Captaron en video cuando elementos de la Secretaría de Marina rescatan al perrito atrapado en los escombros del derrumbe y descubren que ya no tiene vida.

�� Hizo todo lo posible por salvar la vida de un perro que había quedado atrapado entre rocas del Chiquihuite.



Este elemento de @SEMAR_mx mostró su admirable vocación y su gran humanidad. ��������



pic.twitter.com/M4PUozKz0L — Animal Heroes (@_AnimalHeroes_) September 12, 2021

Desde el momento en que se dio a conocer la noticia, se dio inicio con los trabajos de restauración, recuperación y búsqueda de las personas que se encontraban en sus hogares en ese momento, con el objetivo de encontrar a más víctimas de incidente.





Soldado de Marina rompe en llanto al no poder reanimar a perro





Después del rescate del animal, se puede apreciar en el video como un elemento de la Marina hace todo lo posible por reanimar al canino, después de practicarle respiración de boca a hocico y reanimación cardiopulmonar (RCP), en reiteradas ocasiones sin éxito.



En el video se puede escuchar una voz femenina que da ánimos al perrito; no obstante, los elementos de la Marina piden silencio. Tras una serie de esfuerzos a lo largo de un lapso de 10 minutos, el canino desafortunadamente, pierde la vida.



Ante la impotencia de no lograr reanimar al animal, el elemento de la Marina rompió en llanto por la vida que se había ido, tras rescatar al canino que había permanecido 24 horas bajo los escombros.



El video rápidamente se hizo viral por la calidad humana del marino, razón por la cual, usuarios de redes sociales han pedido que se reconozcan los intentos del elemento de Semar para intentar salvar al animal.

Rescatan a otros animales





Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que este mismo domingo, un aliento de vida regresó la esperanza a los rescatistas que laboran en la zona afectada, al encontrar viva a una perrita.



Aun asustada, la canina aun temblaba y se quejaba del dolor, por las heridas provocadas por las rocas que le cayeron encima durante el desgajamiento del cerro.



¡Logran rescatarlo con vida �� ! Sacaron al perrito entre escombros de la “zona cero” del Cerro del Chiquihuite https://t.co/DRA5cL0Af1 pic.twitter.com/sKai9YCIWW — El Universal (@El_Universal_Mx) September 12, 2021

De igual forma, Nahum Bautista, un joven de 21 años regresó a su domicilio con la finalidad de rescatar a sus tres gatitos que no quisieron salir de la vivienda tras el derrumbe.



Afortunadamente, su hogar no forma parte de una de las 80 afectadas por el derrumbe, sin embargo, sí es una de las que está en riesgo.