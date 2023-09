VIDEOS: Reportan que "La Bellota", influencer de Sinaloa, murió ahogada luego de que su auto cayera a un canal en Mazatlán; usuarios de TikTok aseguran que fue asesinada

MAZATLÁN, Sinaloa.- La conocida influencer mexicana de TikTok, Michelle Lizárraga, apodada “La Bellota”, presuntamente perdió la vida este fin de semana en un trágico incidente. La joven de 23 años habría fallecido después de que su vehículo cayera en un canal de riego en la comunidad de San Francisco, en Mazatlán, Sinaloa, según informes de People en Español y Publimetro.

Según los informes, el viernes 8 de septiembre, trabajadores de la construcción descubrieron un automóvil sumergido en un canal y alertaron a la policía municipal. Las autoridades, en colaboración con los bomberos locales, recuperaron un Volkswagen Jetta negro del agua, presuntamente con la conductora a bordo, reporta el portal Las Estrellas.

A pesar de los esfuerzos por brindarle primeros auxilios, la joven ya no presentaba signos vitales y fue trasladada al Servicio Médico Forense.

Los peritos habrían identificado a Michelle Lizárraga a través de los tatuajes en sus brazos, que incluían una cruz y el número '666'. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado ni desmentido oficialmente su fallecimiento.

Muestran condolencias en redes

En las redes sociales circulan imágenes que supuestamente muestran detalles del funeral de “La Bellota”. La cuenta de la influencer también ha recibido mensajes de condolencias de sus seguidores. No obstante, algunos videos también compartidos en TikTok aseguran que la influencer no murió en un accidente como se ha presumido, sino que fue asesinada; sin embargo, las autoridades no han mencionado nada al respecto.

Michelle Lizárraga, quien recién comenzaba su carrera como tiktokera, ya tenía más de 14 mil seguidores en su presunto perfil 'bellota.com1'. Sus videos incluían momentos de diversión, bailes y fiestas, lo que contribuyó a su creciente popularidad en TikTok y las redes sociales, según informa Milenio.

