VIDEO: Vendedor de empanadas “estafa” a turista en Tulum y le tiran toda su mercancía en la arena

TULUM.- A través de redes sociales se ha viralizado un video compartido por el usuario de TikTok @alexrs4, en el que se puede leer la leyenda “vendedor le cobra 500 pesos por una empanada a turista en Tulum y ésta le tira el producto”.

En el video se muestra a una turista discutiendo con un vendedor de empanadas y mientras el comerciante empieza a chiflar, la mujer le exige “dame mi dinero”, señalando que la "estafó”.

El sujeto grita pidiendo apoyo, e intenta que la mujer no le tire la caja donde tiene su mercancía, no obstante, sus reclamos no paran y lo empuja, reclamando “dame mi dinero, dame mi dinero”.

En un punto de la riña, el comerciante pone su caja sobre la arena, momento que la mujer aprovecha para tomarla y voltearla, haciendo que todo su producto terminara sobre la arena.

El vendedor la habría estafado momentos antes

Varios medios de comunicación y el mismo video señalan que la acción de la turista se produjo luego de que fuera estafada por el vendedor de empanadas que le habría cobrado 500 pesos por una muestra.

Usuarios de Tiktok no pasarían desapercibida la presunta trampa del comerciante, realizando varios comentarios a favor de la turista señalando que estuvo bien y que “habrían hecho lo mismo”.

Otros comentaron que este era el modus operandi de varios vendedores ambulantes en playas de Tulum, acusando a la mayoría de ellos de hostigar y acosar a los turistas para que consuman sus productos.